A congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez, democrata popularmente conhecida enquanto AOC, está a ser acusada nas redes sociais de, em conjunto com a sua família, “continuarem a descontar os cheques” da pensão paga à avó, que morreu em 2010.

“Nenhum membro da família informou a Segurança Social”, alega-se numa publicação no Facebook, datada de 3 de abril. “Dizem que não há fraude e, no entanto, aqui está ela, mesmo à vista de todos”, acrescenta-se no post que tem como alvo a democrata de 35 anos.

O utilizador de Facebook da publicação em análise partilha uma ligação para o site “Dunning-Kruger-Times.com”. Nele foi publicada uma alegada notícia que dava conta da suposta fraude da família de AOC, que há mais de 14 anos continuaria a receber “um depósito de 3.400 euros mensais” dos cofres norte-americanos por não comunicarem que a familiar tinha morrido.

Mas não se trata de uma notícia. Na verdade, este é um site da rede “America’s Last Line of Defense (ALLOD)” que se apresenta como de “paródia, sátira e humor”. “Usamos o humor, a ironia, o exagero ou o ridículo para expor e criticar a estupidez ou os vícios das pessoas, particularmente no contexto da política contemporânea e de outros temas da atualidade”, lê-se na descrição da plataforma, que apesar de se identificar enquanto produtora de sátira, acaba por ser utilizada para a partilha de desinformação, já que em muitas ocasiões o seu conteúdo não surge devidamente assinalado.

Christopher Blair, dono e operador da rede e do site ALLOD, respondeu a questões enviada por e-mail pela Reuters, reforçando que as histórias publicadas no seu site não são verdadeiras. Igualmente contactados, o gabinete de Ocasio-Cortez e da Administração da Previdência Social dos EUA não responderam aos pedidos de comentário da agência de notícias.

A congressista Alexandria Ocasio-Cortez tem surgido nos últimos dias ao lado do senador Bernie Sanders em vários comícios a decorrer pelos EUA. Um deles, em Los Angeles, atraiu 36 mil pessoas e teve a maior multidão de sempre num evento do ex-candidato à nomeação democrata para as presidenciais.

“A vossa presença aqui está a deixar Donald Trump e Elon Musk muito nervosos”, exclamou Bernie Sanders nessa ocasião. “Eles não estão aqui para vos servir, estão para se servirem a si próprios e aos milionários que lhes pagam”, acusou AOC, referindo-se aos mesmos dois homens.

A “tour contra a oligarquia” liderada pelos dois democratas está a demonstrar, pela primeira vez desde a eleição e tomada de posse de Donald Trump, uma oposição audível à atual administração republicana, com milhares de populares a sair à rua para protestar.

Conclusão

É falsa a informação que circula nas redes sociais sobre a congressista AOC, que está atualmente numa “digressão” política pelos EUA com o senador de Vermont, Bernie Sanders. Nunca foi acusada de usufruir inadvertidamente de uma pensão paga a uma avó que morreu. Trata-se de uma “notícia falsa” publicada num site que se identifica como produtor de “sátira” e “humor”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.