Nas redes sociais estão a circular inúmeras publicações a dar conta de que André Ventura foi eleito Presidente de Portugal. As partilhas são todas posteriores ao dia 10 de março, altura em que o Chega ficou em terceiro lugar nas eleições legislativas — e não numas presidenciais. Ou seja, André Ventura nem sequer era candidato à Presidência da República, mas sim à Assembleia da República, pelo que nunca poderia ter saído Presidente dessas eleições.

As eleições do passado dia 10 de março foram legislativas e serviram para eleger deputados — e, consequentemente, o primeiro-ministro do governo português. Assim, os resultados ditaram a vitória da Aliança Democrática (AD), seguida do PS, e com o Chega em terceiro lugar — portanto, o partido liderado por Ventura nem sequer venceu e, mesmo nesse cenário, Ventura poderia, no limite, chegar a primeiro-ministro e não a Presidente da República.

O Chega conseguiu eleger 50 deputados nas eleições legislativas, o que permitiu ao partido manter-se como terceira força política e quadruplicar a bancada no Parlamento — mas o resultado não tem qualquer reflexo na Presidência da República, cargo para o qual haverá, previsivelmente, eleições apenas em 2026.

Quanto a André Ventura, foi candidato a Belém em 2021, altura em que o líder do Chega ainda era deputado único na Assembleia da República. Nessas eleições o presidente do Chega conseguiu ficar no terceiro lugar, atrás de Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes, com 11,90% e 496.773 dos votos, e não foi eleito Presidente da República.

Conclusão

É falsa a informação que André Ventura foi eleito Presidente de Portugal nas últimas eleições de 10 de março. Não só as eleições foram legislativas e não presidenciais, pelo que apenas servem para eleger deputados (e consequente o primeiro-ministro) e não o Presidente da República, como o Chega não foi o vencedor das eleições, ficando em terceiro lugar. André Ventura também já foi candidato a umas eleições presidenciais, em 2021, e ficou em terceiro lugar, não tendo sido eleito chefe de Estado.

