Um vídeo publicado nas redes sociais está a ser exibido como um momento em que a apresentadora brasileira Fátima Bernardes é surpreendida, num programa transmitido em direto (ou “ao vivo”), quando descobre que a hashtag #GloboLixo, assim como outras desde #Globosta a #MorteAGlobo, estão a ser das mais partilhadas na internet. As publicações afirmam que Fátima Bernardes não esperava que essas expressões fossem transmitidas na televisão e que reagiu com surpresa.

Mas isso não é verdade: tudo não passa de uma brincadeira que o próprio grupo de comunicação social preparou na rubrica satírica “Isso A Globo Não Mostra”, que faz parte do programa de revista eletrónica “Fantástico”. A sátira foi publicada a 8 de julho de 2019 e ainda está disponível para visualização na plataforma GloboPlay.

O grupo de televisão brasileiro limitou-se a utilizar um momento em que Fátima Bernardes se aproxima do ecrã gigante no programa “Encontro”, a 25 de junho de 2019, para descobrir os assuntos mais comentados do dia nas redes sociais — #Neymar, #TenYearsWithoutMichaelJackson e #Flamengo, por exemplo — e trocar o texto que surgia nesse ecrã com as expressões habitualmente utilizadas pelos críticos na internet.

Conclusão

Não é verdade que a apresentadora Fátima Bernardes tenha sido surpreendida por expressões pejorativas contra a Globo em pleno programa desse mesmo grupo de comunicação social. Foi a própria rede que recuperou um programa de Fátima Bernardes e alterou as imagens para surgirem numa sátira noutro programa da Globo. A apresentadora não pode ter ficado surpreendida porque nunca foi confrontada com a hashtag #GloboLixo em pleno programa.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO