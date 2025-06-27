A 26 de maio, o Presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-dama francesa protagonizaram um momento insólito à chegada ao Vietname para uma visita oficial, quando Brigitte Macron foi captada pela Associated Press a empurrar o Chefe de Estado francês, atingindo-o na cara.

Inicialmente encaradas pelo Palácio do Eliseu como imagens falsas, a veracidade do vídeo foi entretanto confirmada, com a comitiva dos Macron a ser forçada a reagir, afirmando que o que se passou não foi uma agressão, mas uma “discussão” e um momento “descontraído”. Mais tarde, o Presidente encarou o momento dizendo aos jornalistas que estava apenas a “brincar” com a sua mulher e negando qualquer “disputa doméstica”.

As verdadeiras circunstâncias do que se passou nunca foram verdadeiramente apuradas, existindo apenas como prova o vídeo divulgado e as refutações oficiais por parte do Estado francês. No entanto, começaram a circular na internet outras especulações, nomeadamente acerca de uma outra pessoa que poderia ter sido envolvida nesse episódio.

Em várias publicações no Facebook foi avançada a tese de que uma hospedeira de bordo terá também sido envolvida no desaguisado, com imagens partilhadas a dar a entender que terá ficado com o seu uniforme rasgado e com uma ferida visível no ombro, sugerindo assim que o episódio que envolveu os Macron teve proporções bem mais graves do que inicialmente se pensava.

Além de imagens, também começaram a circular vídeos onde a assistente parece sair do avião com as mazelas acima descritas.

Voltando a visualizar as imagens originalmente captadas pela Associated Press, contudo, percebe-se que esta tese carece de verdade — e que os vídeos a circular foram editados para apresentar uma versão manipulada daquilo que de facto aconteceu.

No início do vídeo é possível verificar que não só a mulher não faz parte da equipa a bordo do avião — e sim da tripulação em terra —, como nunca chega sequer a entrar na aeronave, estando nas escadas de saída para ajudar a comitiva presencial a descer.

Voltando a analisar as imagens, também é possível constatar que aquilo que parece ser pele exposta no ombro esquerdo e sangue é, na verdade, um lenço cor de laranja colocado lateralmente — como é comum na indumentária das trabalhadoras de aeroporto — enrolado debaixo do colete de segurança.

O padrão do lenço, de cor vermelha, dá a entender que é sangue em imagens de baixa resolução, mas nas transmissões oficiais é possível constatar que se trata de tecido. O vídeo e as fotografias captadas também pela Reuters, de um ângulo ligeiramente distinto, comprovam-no.

A contrariar ainda mais esta alegação está o facto do empurrão ter sido amplamente noticiado quando ocorreu, mas não a suposta agressão à funcionária — nem mesmo por parte dos próprios jornalistas no local, o que reforça a tese de que não esteve de todo envolvida no caso.

Apesar de o empurrão ter efetivamente acontecido, ocorreu num contexto de várias teorias da conspiração que circulam à volta de Brigitte Macron, cuja relação com o Presidente francês gerou desde sempre controvérsia porque é 24 anos mais velha que ele e conheceram-se quando ela era professora e ele ainda era adolescente.

Entre o tipo de alegações feitas sobre a primeira-dama, a mais comum é a de que esconde ser uma mulher trans, tendo nascido como um homem biológico. O boato — já desmentido pela equipa de fact check do Observador — já resultou na condenação de duas mulheres francesas por difamação em setembro de 2024, já que ambas difundiram, em 2021, rumores infundados de que Brigitte nunca tinha existido e que o seu irmão Jean-Michel Trogneux tinha mudado de género e começado a usar esse nome.

Conclusão

O caso que envolveu o casal presidencial francês a 26 de maio de 2025 aconteceu de facto, com Brigitte a empurrar Emmanuel Macron quando se preparavam para sair de um avião acabado de aterrar no Vietname. No entanto, a ideia de que uma membro da tripulação em terra terá sido agredida é falsa e resulta de uma análise feita a partir de fotogramas de baixa resolução e imagens editadas com o propósito de enganar o público.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.