Circula online uma fotografia que mostra o astronauta canadiano Chris Hadfield a bordo da Estação Espacial Internacional a segurar aquilo que parece ser um saco com cannabis. Algumas publicações alegam que a imagem foi tirada em 2012 e que Hadfield queria testar os efeitos da droga no espaço.

Apesar de a imagem se ter tornado viral, trata-se de uma montagem. A fotografia original foi partilhada pelo astronauta na sua conta oficial do Twitter a 31 de março de 2013. Nesta imagem, o saco, que na montagem terá cannabis, tem seis ovos da Páscoa de cores diferentes.

“Não digam à equipa, mas trouxe-lhes ovos da Páscoa”, refere a legenda.

Astronauta reformado, engenheiro e piloto, Chris Hadfield, de 63 anos, participou em três missões espaciais, ajudou a construir duas estações espaciais, realizou duas caminhadas espaciais e passou um ano na Estação Espacial Internacional na qualidade de comandante. Hadfield foi o primeiro canadiano a comandar a estação e também o primeiro a caminhar no espaço.

O antigo astronauta é ainda autor de três bestsellers internacionais e de um álbum de música, Space Sessions: Songs from a Tin Can, de acordo com a biografia disponível no seu site.

Conclusão

Chris Hadfield não levou cannabis para o espaço, mas um saco com seis ovos da Páscoa para partilhar com os colegas. A imagem que circula online é uma adulteração da fotografia original, partilhada pelo astronauta reformado no Twitter em 2013.

