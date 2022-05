Uma publicação no Facebook utiliza a imagem de um texto, escrito em castelhano, onde se lê que a Austrália aprovou uma lei que proíbe o cultivo dos próprios alimentos. A imagem partilhada aparenta referir-se a uma notícia em que a alegada proibição é noticiada, mas o conteúdo não tem qualquer adesão à realidade, trata-se apenas de uma informação falsa que circula nas redes sociais.

São várias as publicações no Facebook (esta, esta, esta, esta ou esta, ainda esta e mais esta) com o mesmo conteúdo, já todas verificadas e classificadas como falsas, mas a ideia de que a Austrália aprovou uma lei que proíbe o cultivo para consumo próprio continua a ser difundida.

Em primeiro lugar, Dan Andrews não é o primeiro-ministro australiano. O primeiro-ministro do país era, à data da publicação, Scott Morrison, que liderava a coligação conservadora que esteve no poder até às eleições de 21 de maio quando os Trabalhistas conseguiram voltar ao poder. Daniel Andrews é chefe do executivo do estado de Victoria, cuja capital é Melbourne.

Relativamente ao ponto central da publicação, as alterações à Lei Agrícola do país ainda estão em fase de trabalhos no Parlamento australiano, mas na proposta de revisão que está disponível nesta ligação não há qualquer referência à proibição expressa do cultivo de alimentos pelos próprios cidadãos.

Na ficha informativa do governo sobre as alterações que constam do projeto de lei fica, aliás, claro desde logo que “as emendas não resultarão na destruição de plantações nem impedirão que as pessoas cultivem os próprios alimentos”.

Mais: depois de a informação começar a circular nas redes sociais, o próprio governo australiano desmentiu o conteúdo das publicações: “As informações que circulam online deturpam as emendas do Projeto de Lei de Emenda à Legislação Agrícola.”

A somar-se a este desmentido estão outros, todos relacionados com as alterações que serão feitas à Lei Agrícola do país e que estão a dar azo à propagação de várias informações falsas nas redes sociais.

Conclusão

É falso que a Austrália tenha aprovado qualquer lei que proíba o cultivo de alimentos para cultivo próprio. A informação é uma das falsas narrativas criadas em torno das alterações à Lei Agrícola do país e já foi, inclusivamente, desmentida pelo governo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é: