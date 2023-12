“Atrair brasileiros para Portugal é uma das minhas prioridades.” A frase está a ser atribuída a Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, nas redes sociais. A publicação mostra uma fotografia do autarca na Web Summit, onde terá feito estas declarações. E a legenda apressa-se a colar Carlos Moedas a uma suposta “lógica socialista e de extrema esquerda” que procura “substituir os portugueses por estrangeiros”.

A origem da publicação é atribuída ao Ergue-te — antigo PNR —, partido de extrema-direita, com representação residual que ainda no ano passado propôs restringir a imigração. Não foi a primeira vez que o partido partilhou uma notícia falsa nas redes sociais, como foi o caso ao partilhar uma notícia adulterada do Observador, atribuindo ao ministro da Educação declarações que nunca fez.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lisboa voltou a receber a Web Summit, entre os dias 1 e 4 de novembro, numa edição envolta em polémica em torno das declarações de Paddy Cosgrave sobre a guerra entre Israel e a Faixa de Gaza. O CEO do evento tecnológico acabou por se demitir, dias antes do arranque da última edição, depois de ver empresas como a Amazon, a Google e a Meta anunciarem um boicote à Web Summit.

Ainda assim, o evento tecnológico decorreu como previsto e o balanço dos participantes e startups foi positivo, como o Observador conta nesta reportagem.

Mas, para regressarmos à publicação sobre cidadãos brasileiros e Carlos Moedas, temos de recuar um ano. A 2 de novembro de 2022, durante uma conferência de imprensa, Carlos Moedas disse, de facto, a frase: “Atrair brasileiros para Portugal é uma das minhas prioridades.” Focado na Web Summit e na Fábrica de Unicórnios que tinha prometido para Lisboa, Moedas apontava como uma das suas prioridades atrair empresas tecnológicas e startups brasileiras para o tecido empresarial lisboeta.

De facto, em 2022 a agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos chegou a anunciar a “maior presença de sempre” na Web Summit. Prometeu levar para Lisboa 60 startups e 20 “empresas inovadoras” e as empresas brasileiras chegaram a montar o seu próprio pavilhão: “Brasil Inovador, para tecnologias brasileiras”. Estava cumprida a prioridade de Carlos Moedas. Aliás, esta conferência de imprensa aconteceu aquando da expansão da Web Summit para o Rio de Janeiro, em maio de 2023.

Mas as publicações de Facebook distorcem as palavras do presidente da Câmara de Lisboa. A reboque destas declarações, viradas para empresas tecnológicas, alinham Carlos Moedas com uma suposta “lógica de extrema-esquerda de substituir os portugueses por estrangeiros“.

Ao Observador, o gabinete de Carlos Moedas não quis fazer qualquer declaração oficial sobre o tema.

Conclusão

É verdade que Carlos Moedas disse, em novembro de 2022, durante uma conferência de imprensa dedicada à WebSummit que “atrair brasileiros para Portugal é uma das minhas prioridades“. Ainda assim, as publicações nas redes sociais estão a distorcer as palavras do presidente da Câmara de Lisboa.

As declarações de Carlos Moedas foram dirigidas a empresas tecnológicas e startups brasileiras e foram comprovadas, quando em 2022, o Brasil anunciou a “maior presença de sempre” na Web Summit. Mas não é apenas isto que se está a dizer nas redes sociais. Acusa-se o autarca de estar a seguir uma suposta “lógica de extrema-esquerda de substituir os portugueses por estrangeiros”, o que não tem qualquer adesão à realidade ou a qualquer outro registo público do presidente da Câmara de Lisboa.

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.