“Ela é particularmente fria com os jornalistas irlandeses”. O desabafo surge no final da primeira conferência de imprensa de Katherine Maher, a nova “senhora Web Summit”, que sucedeu ao irlandês “desbocado” cuja identidade se confundia com a da cimeira que criou em 2009. Paddy Cosgrave viu-se forçado a apresentar a demissão porque, nas palavras da própria sucessora, “estava a tornar-se numa distração” para o sucesso da Web Summit. A “distração” teve origem num tweet sobre Israel e o Hamas. Num evento que nunca se distanciou da política, este ano preferiu deixá-la à margem. “A guerra muda tudo, e muda tudo para pior”.

A síntese é de Manuel Caldeira Cabral. Era o ministro da Economia quando a Web Summit assentou arraiais no Parque das Nações pela primeira vez, em 2016. “O evento amadureceu” desde essa altura, diz. Caldeira Cabral fez questão de contactar Paddy Cosgrave quando este abdicou e já jantou com Katherine Maher. “Uma pessoa fantástica, com uma visão muito interessante e que está muito interessada em continuar a fazer crescer a Web Summit”, revela. Sobre a polémica, não tem dúvidas. Foi “negativa” para imagem a cimeira, mas não o suficiente para pô-la em causa.

