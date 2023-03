As imagens são no mínimo inusitadas. Vídeos que estão a ser partilhados no Facebook mostram carros que parecem cobertos de objetos ou seres vivos negros e esguios. A descrição parece servir as imagens: “Na China, ‘chuva de vermes’ cai sobre carros em Pequim e assusta chineses.”

Mas as pessoas que aparecem no vídeo — entre as quais uma rapariga que passa com um guarda-chuva vermelho bem perto dos carros que estão cobertos pelo que é descrito como uma “chuva de germes” — não parecem dar sinais de estarem assustadas com o suposto fenómeno.

Afinal, o que aconteceu? As teorias não demoraram a surgir. Mesmo na publicação em análise, logo a seguir à descrição da “chuva de germes”, o autor conclui que é um sinal de que “Jesus está voltando!”. O jornal argentino Perfil dá uma outra explicação: na verdade, o que se vê no vídeo não são minhocas, germes ou qualquer animal. São, na verdade flores de choupo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O debate é alargado às redes sociais. Várias publicações de jornalistas e residentes respondem aos vídeos que mostram os carros cobertos, a garantir que se trata, na verdade, de flores. Mas quais flores? A China tem uma “variedade distinta” de árvores de choupo, particularmente no norte do país. Das mais de 100 espécies deste tipo de árvores, 53 existem ou existiram na China. Os números são da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E as flores de choupo são particularmente distintas: “Pequenas, agrupadas em amentilhos unissexuais pendentes”, como explica o site da Gulbenkian. A forma das flores é semelhante a uma “espiga” que pode ter cores escuras e até avermelhadas.

Fake News!The things that fall from poplar trees in spring are not caterpillars, but inflorescences of poplar trees. When poplar flower spikes start to fall, it means that they are about to bloom.

春天从杨树上掉落的东西不是毛毛虫,而是杨树花序,杨树花穗开始掉落后,说明要开花了。 pic.twitter.com/8FLy4CV3D6 — 笋初???????????? (@Vxujianing) March 11, 2023

A “chuva de vermes” é até comparada com um outro fenómeno meteorológico: uma chuva de iguanas no estado da Flórida, nos Estados Unidos, que se tornou “tão previsível como neve ou chuva na região”, como diz o Euronews, a citar o serviço de meteorologia de Miami para alertar a população de que “iguanas paralisadas podem cair de árvores, por causa de temperaturas invulgarmente frias” em fevereiro deste ano.

Mas regressemos à China. A primeira imprecisão é dizer que o vídeo foi gravado em Pequim. As matrículas dos carros permitem perceber que, na verdade, as imagens foram captadas na província de Liaoning.

Outra coisa é clara: em nenhum meio de comunicação chinês é reportada uma suposta “chuva de vermes” e não há nenhuma posição oficial por parte das autoridades do país relativamente a um acontecimento do género. O jornal chinês Guancha, com sede em Xangai, escreve uma notícia sobre o tema, mas apenas para responder à notícia do New York Post e conclui que “um olhar mais atento mostra que foram flores de choupo”, sem no entanto citar qualquer resposta por parte das autoridades.

O que dizem os especialistas?

Ao Observador, João Farminhão, investigador do Jardim Botânico da Universidade Coimbra, esclarece que as imagens, apesar da fraca qualidade, “parecem registar a precipitação de uma grande quantidade de flores de choupo”. O botânico explica que “um episódio de vento extremo poderá ter sido responsável pelo transporte em massa destas flores que depois choveram sobre a cidade”, uma vez que as flores de choupo “oscilam à mínima brisa”. Ainda assim, João Farminhão explica que uma identificação segura “careceria de acesso a amostras do material biológico em causa”.

No Norte da China, na região da Manchúria, onde fica localizada a província de Liaoning, está “registada a presença de nove espécies de choupo silvestres ou assilvestradas”, segundo o portal Plants of the World Online.

“A chuva de vermes” na China foi também analisada por outros Fact Checkers internacionais, como a Reuters, que passou as imagens pelos olhos de outros especialistas que também chegam à conclusão feita por João Farminhão ao Observador. Explicam que os choupos podem ter até “milhares de flores” e que as flores são semelhantes a “lagartas” ou a “vermes”. Concordam que a tese mais válida é a de que as imagens reflitam flores de choupo e não vermes, nos carros da província de Liaoning.

Conclusão

É falso que a província de Liaoning, na China, tenha sido atingida por uma “chuva de vermes”. Meios de comunicação social e residentes garantem que, em vez de vermes, os carros da província ficaram simplesmente cobertos de flores de choupo. Especialista explica ao Observador que as imagens “parecem registar a precipitação de uma grande quantidade de flores de choupo” e que “um episódio de vento extremo poderá ter sido responsável”. A análise vai de encontro às que foram feitas a outros fact checkers internacionais. Certo é o silêncio das autoridades chinesas sobre o tema e a quase nula cobertura dos meios de comunicação social chinês.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.