O fenómeno de cheias no Dubai, uma cidade pertencente ao Emirados Árabes Unidos, é raro, devido ao clima desértico característico. Ao longo do ano, os céus costumam estar limpos e as temperaturas ultrapassam os 35 graus. No entanto, há cerca de um mês, a cidade ficou inundada, devido a uma tempestade — a maior dos últimos 75 anos.

Neste sentido, uma publicação recente no Instagram aproveitou para recordar outro episódio de uma “tempestade histórica” que teria atingido o Dubai, em 2018. Naquele ano, teria havido camelos a serem arrastados pela força da água. “Causou o caos”, lê-se.

No vídeo, vê-se o que parece ser um deserto. A força da água realmente empurra os camelos, que não se conseguem manter de pé. O tempo estava ainda muito nublado, não sendo possível perceber se chovia no momento em que o vídeo foi gravado.

Nada indica que aquela cena ocorreu no Dubai. Segundo outras notícias e vídeos do momento, a tempestade em questão não se fez sentir na cidade dos Emirados Árabes Unidos, mas sim na Arábia Saudita, mais concretamente em Tabouk, no norte do território saudita.

A meteorologista porta-riquenha, que chegou a trabalhar para a NASA e que atualmente é editora da secção de meteorologia do canal de televisão Wapa.TV, Ada Monzon, partilhou um vídeo muito idêntico àquele que foi associado ao Dubai, em que se veem os camelos a ser arrastados. “Fortes chuvas em Tabouk, Arábia Saudita, criaram o aumento considerável [do caudal] do rio. Os camelos enfrentaram grandes desafios”, escreveu a 27 de outubro de 2018 na sua conta.

O canal estatal saudita Al Arabiya confirma que, a 27 de outubro de 2018, “chuva forte acompanhada de granizo” caiu no norte da Arábia Saudita, o que causou “inundações de vales”. Na sequência destas cheias, uma pessoa acabou mesmo por morrer. Além disso, aquele artigo do canal público mostra algumas fotografias da paisagem da região afetada — e é idêntica àquela que aparece no vídeo que a publicação nas redes sociais diz ter sido gravado no Dubai.

Adicionalmente, segundo os registos meteorológicos do Dubai do ano de 2018, não houve qualquer registo de cheias na região naquele ano.

Conclusão

Ainda que o vídeo seja verídico, não é verdade que tenha sido gravado no Dubai. Regista, em vez disso, as cheias que afetaram a região norte da Arábia Saudita no final de outubro de 2018, que acabaram por criar cheias em vales e desertos. Em Tarouk, a força da água arrastou os camelos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.