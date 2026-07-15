A eliminação de Portugal no Mundial de 2026 ter-se-á convertido em lágrimas. Nas redes sociais, surgiram duas fotografias do capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, a chorar após a derrota frente a Espanha.

Segundo as publicações, estas “imagens da tristeza deram a volta ao mundo”. Numa fotografia, vê-se Cristiano Ronaldo num carro junto à mulher, Georgina Rodríguez. “O maior consolo chegou da mão de Georgina Rodríguez, a sua companheira de vida desde há quase uma década”, referem os posts.

Noutra fotografia, vê-se Cristiano Ronaldo triste no que aparenta ser um balneário desarrumado. O capitão da seleção nacional está com as mãos no rosto e parece estar a chorar. “Cristiano Ronaldo e o adeus ao sonho que nunca pôde cumprir. Nem todos os finais se medem pelos troféus. Alguns contam-se em lágrimas”, lê-se nas publicações.

No entanto, não há registo de nenhuma destas fotografias em fontes oficiais, ou nas redes sociais do internacional português. Não é possível encontrar estas imagens além das publicações.

O motivo? Estas imagens foram geradas, com um elevado grau de probabilidade, através de inteligência artificial (IA). Os detetores daquela tecnologia referem que existe uma probabilidade de 97% de que ambas as fotografias tenham sido feitas a partir de IA.

Conclusão

Não há nenhum registo público de fotografias de Cristiano Ronaldo a chorar após a eliminação de Portugal no Mundial de 2026. As imagens que estão agora a ser partilhadas nas redes sociais foram geradas, segundo os detetores da tecnologia, através de inteligência artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.