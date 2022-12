O excesso de mortalidade face a anos anteriores, que se está a verificar este ano, tem sido um tema bastante discutido, quer pela comunidade cientifica quer pela população em geral. Aliás, só em 2022, até agosto, Portugal registou mais de dez mil mortes — e a Covid-19 e os picos de calor não justificam a totalidade das mortes. No entanto, surgiu nas redes sociais uma publicação que sugere um aumento do número de mortes súbitas no país. “Há um crescendo de mortes súbitas. Qual será a causa? O que relatam as autópsias? Há alguma explicação das autoridades de saúde?”, lê-se numa das partilhas no Facebook.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, são indicadas 65 causas de morte, baseadas numa “lista europeia sucinta de causas de morte”. Entre estas 65 causas de morte, encontra-se uma que está associada a “mortes súbitas de causa desconhecida, mortes sem assistência, outras causas mal definidas e não especificadas”.

Olhando para os dados oficiais, entre 2014 e 2020 — último ano com dados atualizados –, percebe-se que o número total de mortes em Portugal aumentou das 2.841 para as 4.198. No entanto, este aumento não pode ser atribuído totalmente ao número de mortes súbitas, já que aqui estão englobadas mortes sem assistência e outras causas mal definidas.

Além disso, a morte súbita pode estar associada a outras doenças, uma vez que só com uma autópsia é que é revelada a causa de morte, mesmo que inicialmente seja considerada morte súbita. Uma das definições cientificas para morte súbita, disponível na quinta edição do livro cientifico ‘Patologia Cardiovascular’, indica que esta aconteceu quando a morte da pessoa é inesperada e acontece num período inferior a uma hora, desde o início dos sintomas, “em indivíduos aparentemente saudáveis, ou em indivíduos cuja doença detetada não foi tão grave para prever um resultado tão abrupto”.

Desde o início da pandemia, e com as notícias sobre o excesso de mortalidade, existe uma tendência para associar a morte súbita à Covid-19. No entanto, a morte súbita pode estar associada a diversas doenças, como a epilepsia, ou doenças cardiovasculares. Por exemplo, basta recordar o caso de Miklos Fehér, o jogador do Benfica que, em 2004, caiu inanimado no relvado, durante um jogo entre o Vitória de Guimarães e o Benfica. A morte súbita do jogador estava associada à cardiomiopatia hipertrófica, uma doença hereditária do coração.

Conclusão

Não é possível perceber, através dos dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, se o número de mortes súbitas tem aumentado, ou não, uma vez que a causa de morte que incluiu a morte súbita também incluiu a morte sem assistência e outras causas mal definidas. Além disso, a morte súbita está, na maioria dos casos, associada uma doença.

