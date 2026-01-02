“A nova moda” das universidades federais do Brasil. É o que lhe chamam várias publicações que circulam nas redes sociais que acompanham o texto com um vídeo que mostra jovens a chutar uma Bíblia de um lado para o outro.

Vários internautas asseguram que se trata de uma “moda” nas instituições públicas de Ensino Superior no Brasil. Alegam que jovens universitários estão a jogar jogos de “futebol ateu” que consiste em “chutar Bíblias” de um lado para o outro até as “destruírem por completo”.

E acrescentam que o vídeo em questão foi gravado no dia 12 de dezembro, numa universidade em São Paulo.

Facebook

As imagens que estão a ser partilhadas são reais, mas não são atuais nem se passaram no Brasil. As publicações partilham screenshots de um vídeo que foi partilhado pela primeira vez na rede social X em junho de 2022. Além disso, não foi gravado em São Paulo ou em nenhuma universidade federal do Brasil, mas sim em Seattle, nos Estados Unidos da América.

Desecration of another persons Religious material is a HATE CRIME.

If this was a Quran people would be outraged. People must really hate the WORD of GOD right now. pic.twitter.com/IjXqab1qma — BB (@mattteamjesus) June 26, 2022

É isso que podemos ler nos comentários da publicação original. Comentários que exigem aos estudantes que estão a chutar a Bíblia de um lado para o outro que “saiam de Seattle”.

Com recurso a uma pesquisa pelas imagens em causa podemos encontrar alguns artigos em sites religiosos e cristãos que escrevem artigos sobre como “defensores” do direito ao aborto “jogam futebol com uma Bíblia” e justificam este comportamento com o clima político norte-americano, depois da polémica revogação do Roe v. Wade, que permitiu que cada estado decidisse sobre o direito à interrupção voluntária da gravidez.

Conclusão

As imagens são verdadeiras, mas tudo o resto não. De facto, alguns estudantes universitários foram gravados a dar pontapés a uma Bíblia, mas isso não aconteceu no Brasil de Lula da Silva: as cenas foram captadas nos Estados Unidos da América, na sequência da polémica Roe v. Wade. Além disso, não há nenhum registo em meios de comunicação social credíveis deste tipo de comportamentos a acontecer nas universidades federais brasileiras.

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.