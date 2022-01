A imagem da antiga presidente do Brasil surge numa publicação do Facebook com uma frase que lhe é atribuída escrita por cima. “Se a terceira dose é a que funciona, deveria ter sido dada primeiro.” Por baixo, para que não restem dúvidas sobre a suposta autoria, surge o seu nome: Dilma Roussef.

Não surge qualquer referência à vacina contra a Covid-19, mas o uso da expressão “terceira dose” surge precisamente na altura em que se generalizou o reforço da vacinação (a 3ª dose) contra a doença que está na origem da pandemia que foi anunciada em 2020. O contexto é o da pandemia e a associação a ela é imediata.

No entanto, não existe qualquer registo sobre uma afirmação desta natureza feita por Dilma Roussef. Numa simples pesquisa em vários motores de buscas, esta citação nunca aparece, a não ser num fact check feito pela imprensa brasileira e em publicações nas redes sociais semelhantes a esta.

A imagem e a citação não aparecem com nenhum enquadramento, nem contextualização. Não há referência a um momento ou local onde a antiga presidente brasileira tenha dito semelhante frase. E a sua assessoria de imprensa foi confrontada pela AFP Checamos com esta publicação, tendo respondido que se trata de “mais uma fake news”. “Ela nunca disse isso”, acrescentou à AFP.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já tinha surgido uma partilha semelhante, em julho de 2021, mas dessa vez sobre a segunda dose. “Se a segunda dose é que garante a imunização, ela devia ser dada primeiro”, era a frase atribuída nessa altura à presidente apoiada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e que foi alvo de um impeachment (foi destituída do cargo de presidente em 2016, depois de eleita em 2011 e reeleita em 2014). Essa afirmação também não era verdadeira, segundo verificação do jornal brasileiro Estadão.

Em março de 2021, Dilma publicou uma imagem sua nas redes sociais a ser vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No tweet que segue abaixo, a antiga presidente escreveu: “Vacinada. Primeira dose de coronavac. Vacinem-se. Cuidem-se”, exortava, sem colocar questões sobre a vacina.

Conclusão

É falso que Dilma Roussef tenha dito que, “se a terceira dose funciona, deveria ter sido dada primeiro”, referindo-se à vacina contra a Covid-19. A afirmação foi-lhe atribuída em várias publicações no Facebook, mas trata-se de uma afirmação que a antiga presidente brasileira não disse, o que é confirmado pela sua assessoria. Uma situação semelhante já tinha sido atribuída a Dilma, também em publicações nas redes sociais, mas dessa vez referindo a segunda dose, que era a que estava a ser administrada na altura.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é: