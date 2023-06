A rede social TikTok tem sido alvo de crescente pressão por parte da União Europeia e dos Estados Unidos nos últimos meses, em particular devido aos receios de espionagem, ao alegado acesso indevido a dados e à proteção e segurança de utilizadores menores de idade. Temem-se também as ligações políticas da rede social, gerida pela chinesa ByteDance e com sede em Pequim. São receios que já levaram a Comissão Europeia a deixar ultimatos aos responsáveis pela plataforma, com o estado norte-americano do Montana a ir mais longe e a decidir mesmo banir o TikTok nos telemóveis pessoais.

Agora, uma publicação nas redes sociais alega que o TikTok decidiu mesmo terminar todas as atividades, a nível global, e que esse encerramento até tem data marcada: o dia 30 de junho deste ano. Neste post, o autor revela que a empresa apanhou os “utilizadores de surpresa”. No entanto, no que parece ser um excerto de uma notícia citada nesta publicação, é referida uma outra plataforma, “a rede social Hello, da ByteDance, empresa responsável pelo TikTok” e que, de acordo com o autor, “encerrará todas as atividades”. Lê-se também que a plataforma em questão, “que se assemelha ao Facebook e Twitter em diversos aspetos, acumula mais de 50 milhões de downloads nas lojas de aplicativos”. Ou seja, fica desde logo a dúvida sobre qual das redes sociais vai fechar portas: o TikTok ou a Helo?



Fazendo uma simples pesquisa na internet, através do motor de busca Google, não encontramos qualquer notícia que faça referência ao encerramento do Tik Tok no final do mês. Encontramos, sim, várias notícias a dar conta do fim da Helo — uma rede social “irmã” do TikTok criada em 2018 e que permitia a partilha de memes, imagens, vídeos e publicações em texto. De acordo com o Google Play, a loja virtual da Google para equipamentos com o sistema operacional Android, a Helo conta já com 50 milhões de downloads (o TikTok já ultrapassa os 2 biliões de downloads). A rede social já não parece estar disponível na Apple Store — a loja virtual da Apple.

Importa também referir que, no Google, encontramos vários fact checkers a desmentir, precisamente, que o TikTok vai chegar ao fim. O encerramento de atividades da Helo é sempre referido nestas publicações.

Igualmente, não encontramos na página oficial do TikTok qualquer referência a um suposto encerramento da plataforma. No entanto, se formos à pagina da “irmã” Helo, a primeira informação com que nos deparamos é o aviso de que a rede social “vai terminar serviços a partir de 30 de junho de 2023″. Na nota, a plataforma diz “lamentar” esta notícia, escreve que “tem trabalhado arduamente para trazer felicidade à comunidade e, por isso, é com grande tristeza que tomam esta decisão.”

Conclusão

A publicação está descontextualizada. O TikTok não vai fechar portas. Na verdade, a dona da rede social, a ByteDance, anunciou o fim de uma outra rede social: a Helo, de dimensão muito menor que o TikTok. A própria Helo confirmou que vai encerrar todas as atividades a 30 de junho, numa nota publicada na página oficial.