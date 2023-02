Continuam muitas dúvidas por responder sobre os sismos que abalaram a Síria e a Turquia. Numa altura em que o número de vítimas ultrapassa as 45 mil, há publicações no Facebook que continuam a procurar explicações para o desastre natural. Neste caso, um vídeo que está a ser partilhado chega à conclusão de que, “exatamente duas semanas” antes do sismo, as autoridades turcas “assassinaram 24 cristãos, simplesmente por serem cristãos, no centro da praça pública” e sugere que o terramoto foi um castigo de Deus: “Ninguém toca nos urgidos do Senhor e fica por isso.”

O sismo atingiu a região junto à fronteira entre a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro, o que significa que, de acordo com o vídeo que está a ser publicado, deveria ser possível encontrar notícias a dar conta da morte de 24 cristãos, no centro de uma praça pública na Turquia, por volta do dia 23 de janeiro. Além de a publicação não citar quaisquer fontes credíveis sobre o assunto, também não indica uma cidade onde a execução em massa alegadamente teria acontecido: fala apenas no centro de uma “praça pública” na Turquia.

Apenas 0,2% da população na Turquia é cristã, ou seja cerca de 170 mil pessoas. Aliás, a Turquia é um país secular, onde o Estado não tem religião. Ainda assim, as falhas do regime turco no que toca ao cumprimento de direitos humanos é mais do que documentado. No relatório de 2021, a Amnistia Internacional identifica “falhas profundas no sistema judicial” e denuncia uma “retórica homofóbica” das autoridades governamentais contra pessoas da comunidade LGBT. O documento não identifica nenhuma violação de direitos humanos da comunidade cristã no país.

Regressemos ao vídeo que está a ser partilhado no Facebook. Não há nenhuma notícia sobre a execução de dezenas de cristãos, em praça pública, em janeiro deste ano na Turquia. Se tivesse de facto acontecido, seria notícia em vários meios de comunicação internacionais. Mas uma pesquisa pelas informações que constam desta publicação não revelam qualquer informação sobre a suposta morte de 24 cristãos na Turquia. Aliás, a comunidade local cristã terá sido uma das mais envolvidas no início das operações de socorro nas regiões mais afetadas, no sul do país.

E o que aconteceu no sismo que atingiu a província turca de Gaziantep, pode ser interpretado como castigo divino? Não. O Observador ouviu especialistas, como Fernando Carrilho, chefe de divisão de geofísica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), e João Duarte, investigador do departamento de geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que explicam as razões geológicas que estão na origem do sismo de magnitude 7.8 na escala de Richter. O sul da Turquia é uma das zonas com mais atividade sísmica do mundo, onde se encontram três grandes placas tectónicas — a da Eurásia, da Arábia e a do leste de África. Ou seja é ” um completo puzzle de placas tectónicas”.

Conclusão

Não há qualquer informação oficial ou reportada por meios de comunicação internacionais sobre terem sido “assassinados 24 cristãos, simplesmente por serem cristãos, no centro da praça pública”, como se alega no vídeo que está a ser partilhado no Facebook. A publicação vai mais longe e sugere que o terramoto foi um castigo de Deus, mas a razão para o impacto devastador do sismo que abalou a Turquia e a Síria está identificado por especialistas, por ter acontecido numa das zonas com mais atividade sísmica do mundo.

