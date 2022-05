Uma publicação no Facebook usa um alegado tweet de Elon Musk para tentar mostrar que o empresário é “o mais novo bolsominion do planeta”, mas o post assenta em pressupostos falsos.

Antes de mais, “Bolsominion” é uma palavra usada para identificar apoiantes do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Depois, é importante identificar no tempo a realização do passeio de motos de apoio a Bolsonaro: aconteceu há cerca de um ano, em plena pandemia e chegou mesmo a valer uma multa a Bolsonaro por não usar máscara durante o percurso.

Em terceiro lugar, não há qualquer registo no Twitter oficial de Elon Musk a uma publicação semelhante ou sequer que alguma vez tenha feito qualquer publicação sobre o Presidente brasileiro, ainda que de tempos a tempos haja boatos sobre essa suposta relação que vão circulando nas redes sociais (o post em análise também omite, de resto, a data e hora em que Musk teria, alegadamente, publicado um tweet de apoio a Bolsonaro).

Em relação ao passeio de motos, mesmo os números divulgados são inconsistentes. À data, em maio de 2021, os apoiantes de Bolsonaro reclamavam a “maior manifestação de apoio de motards de sempre”, mas os dados veiculados pela comunicação social brasileira apontavam para uma menor expressão no apoio a Jair Bolsanaro.

Além da multa aplicada ao Presidente brasileiro por não usar máscara durante o evento (aqui noticiado pela TSF), a realização do passeio envolveu avultados gastos públicos — só em reforço policial foram gastos cerca de 200 mil euros — o que valeu um coro de críticas da oposição, que considerava que o valor devia ter sido canalizado para combater a pandemia da Covid-19 no país. O PT, por exemplo, fez as contas e calculou que os gastos em segurança teriam sido suficientes para “comprar 28 mil vacinas” contra a Covid-19.

Conclusão

Não é verdade que Elon Musk tenha feito qualquer publicação a enaltecer a mobilização de motards em torno de Jair Bolsonaro. A imagem partilhada nas redes sociais resulta de uma simples montagem tendo por base uma publicação de Twitter do multimilionário e não há sequer registo que Elon Musk tenha alguma vez escrito a palavra “Bolsonaro” na conta oficial de Twitter. É mais um caso de edição de imagens e de informação falsa sobre uma eventual relação entre Musk e Bolsonaro.

