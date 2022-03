Uma imagem partilhada no Facebook no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia pretende ilustrar precisamente o início da ofensiva russa no país vizinho, mas a imagem já foi registada há quase um ano, noutro conflito que dura há vários anos.

Com recurso à pesquisa através de imagens é possível chegar à publicação original da fotografia. O fotógrafo é Mahmud Hams, um fotojornalista correspondente na Faixa de Gaza da agência de notícias francesa France Press.

Na fotografia, registada na Faixa de Gaza a 10 de maio de 2021, é possível ver o resultado dos ataques aéreos lançados por Israel na Faixa de Gaza, como resposta ao lançamento antes de rockets, que terão partido do Hamas.

A imagem disponível para compra na plataforma getty images foi usada dezenas de vezes em vários órgãos de comunicação social, como o Los Angeles Times (aqui), o The TImes of Israel (na fotogaleria disponível aqui) ou ainda no The Telegraph, que pode ver nesta notícia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Conclusão

Não é verdade que a imagem partilhada no Facebook tenha sido registada no início da invasão da Rússia à Ucrânia. Trata-se de uma fotografia captada pelo fotojornalista de 38 anos Mahmud Hams que há vários anos está a acompanhar o conflito na Faixa de Gaza tendo, inclusivamente, já ganhado vários prémios pelo trabalho realizado.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: