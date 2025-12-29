Várias publicações que circulam no Facebook garantem que um grupo de alegados ‘extremistas’ pró-Hamas invadiu um mercado de Natal em Bruxelas, na Bélgica. “As invasões de grupos pró-Hamas na abertura do Mercado de Natal em Bruxelas, repetidas também na Alemanha e no Reino Unido, ultrapassam a simples expressão política. Sob o pretexto da causa palestiniana, muitos procuram instrumentalizar a tensão internacional para atacar simbolicamente as nossas tradições, os nossos espaços de convívio e o nosso património cultural”, lê-se numa das publicações, que defende que é “fundamental defender a liberdade de expressão, mas nunca aceitar que extremismos se imponham pela intimidação”.

No vídeo, pode ver-se um grupo de algumas dezenas de pessoas, em que algumas usam o keffiyeh (o lenço típico da Palestina), enquanto outras seguram bandeiras palestinianas. Alguns dos manifestantes seguram uma tarja onde se lê “Desde o rio até ao mar, a Palestina será livre”. Por cima, podem ver-se várias iluminações de Natal.

A manifestação em causa ocorreu a 28 de novembro, como, aliás, mostra o próprio vídeo, mas não decorreu num mercado de Natal da capital belga. Teve lugar em frente à Bolsa de Valores de Bruxelas, na rua Auguste de Orts, como se percebe por um simples pesquisa no Google Maps.

Este é, aliás, um local escolhido com frequência pelos manifestantes pró-palestinianos, que, desde outubro, se reúnem ali às sextas-feiras — como se percebe por várias notícias publicadas nos últimos meses, por exemplo no The Brussels Times.

No mesmo dia em que decorreu esta manifestação teve também início o Plaisirs d’Hiver, um festival de Natal que decorre todos os anos em Bruxelas, próximo daquela zona. No entanto, o protesto não teve qualquer ligação com as festividades natalícias.

Conclusão

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram um protesto pró-Palestina em Bruxelas, mas não num mercado de Natal. Trata-se de um protesto que decorre todas as sextas-feiras em frente à Bolsa de Valores de Bruxelas, e que não teve nenhuma relação com qualquer evento natalício.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: As alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.