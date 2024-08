No Facebook, um momento impactante, em que é encontrada uma bíblia entre os destroços de uma aeronave, tornou-se viral nas últimas semanas e está a ser partilhado, em formato de reels, por vários utilizadores. Alguns partilham sem contexto as imagens, outros atribuem diretamente a gravação ao desastre aéreo que aconteceu a 9 de agosto, em Vinhedo, São Paulo, no Brasil.

No vídeo, um jornalista detalha a página em que a bíblia está aberta, bem como um bilhete no seu interior com apontamentos que teriam sido feitos por quem a lia, o que poderia sugerir que as vítimas da queda do avião teriam rezado nos momentos que precederam a queda do avião. Um dos utilizadores do Facebook acrescenta na descrição do vídeo: “Uma Bíblia é encontrada em meio aos destroços do avião que caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo.” Mas será verdade?

A 9 de agosto, um bimotor modelo ATR-72-500, de fabrico francês, fazia o trajeto entre a cidade de Cascavel e São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo, e caiu quando faltavam cerca de 80 quilómetros para chegar ao destino. Todos os 62 ocupantes da aeronave morreram de forma instantânea por politraumatismo no momento em que o avião, que se despenhou, tocou no solo. Este vídeo, no entanto, nada tem que ver com este desastre, nem poderia ter, já que foi gravado em 2016.

As cenas são de uma reportagem do programa Conexão Repórter, do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), de 4 de dezembro de 2016, que está disponível no YouTube. O jornalista encontra uma bíblia nos escombros de um avião da companhia aérea Lamia que tinha caído numa cidade próxima de Medellín, na Colômbia.

O acidente aconteceu em novembro de 2016 e matou 71 passageiros. Seis pessoas sobreviveram, incluindo o técnico de aeronáutica que seguia a bordo.”Perante aquela situação, muitas pessoas levantaram-se dos seus lugares e começaram a gritar. Eu pus as malas entre as pernas para colocar-me na posição fetal que se recomenda adotar em caso de acidente”, relatou aos jornalistas o colombiano Erwin Tumiriri.

O caso foi amplamente noticiado também em Portugal — a aeronave transportava a equipa principal do clube de futebol brasileiro Chapecoense e a sua comitiva de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, para Medellín, na Colômbia, onde a equipa iria jogar na final da Copa Sul-Americana de 2016. Apenas três dos jogadores da equipa sobreviveram.

Em 2018, após estar concluída a investigação sobre o desastre aéreo, foi divulgado que a tripulação sabia que avião não tinha combustível e ignorou alertas. Durante 40 minutos, o avião esteve em modo de emergência. Mesmo com os avisos sonoros e a luz vermelha a assinalar a falta de combustível, a tripulação nada fez.

Conclusão

Está a ser partilhado nas redes sociais um vídeo que reproduz parte de uma reportagem televisiva em que é descoberta uma bíblia entre os destroços de um avião que caiu. As imagens estão a ser erradamente associadas ao recente desastre que aconteceu no início de agosto de 2024 em Vinhedo, no Brasil. A reportagem em causa é sobre o acidente com o avião que transportava a equipa da Chapecoense, que aconteceu em 2016.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.