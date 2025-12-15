Nas redes sociais está a circular uma fotografia que alegadamente mostra um homem pronto a disparar contra um cão em Marrocos. A imagem está a ser partilhada como sendo uma prova da estratégia do país para abater centenas destes animais antes do Mundial de 2030 (candidatura que também junta Portugal e Espanha), como tem sido denunciada por vários grupos de defesa animal. Mas será a foto verdadeira?

A imagem foi publicada em redes sociais como o Facebook e o Twitter. “O mundo permanece em silêncio diante do massacre atroz de cães em Marrocos. O rei ordenou o extermínio de TODOS os cães antes da Copa do Mundo de 2030 (3 milhões de cães de rua)”, lê-se nos posts. Alguns descrevem que os animais são abatidos a tiro, mas também envenenados, queimados e afogados.

É verdade que Marrocos tem sido acusada de matar cães e também gatos nas ruas como parte da preparação do país para receber o mundial. “Indivíduos armados com [espingardas] saem às ruas, frequentemente à noite, e disparam contra os cães. Outros são recolhidos e levados para centros de tratamento municipais, onde são envenenados. Simplesmente desaparecem”, disse o líder da Coligação Internacional de Proteção do Bem-Estar Animal (IAWPC), Les Ward, à CNN Internacional. O canal norte-americano analisou este ano uma série de vídeos de abate destes animais em cidades como Marraquexe, Casablanca, Agadir e Ifrane, confirmando que são verdadeiros. Alguns, noticiou, mostravam cães a ser contidos com fios e atirados para camionetes cheias de carcaças.

A reputada primatóloga Jane Goodall, considerada a maior especialista do mundo em chimpanzés, juntou-se no início deste ano à IAWPC para escrever uma carta aberta à FIFA. Na missiva, dirigida ao secretário-geral Mattias Grafström, dizia ter ficado “absolutamente horrorizada” ao saber das notícias. Exortava o organismo a assegurar que as mortes paravam e a ameaçar suspender a participação de Marrocos na competição mundial de futebol até que isso acontecesse.

“Existem muitas alternativas humanitárias para controlar a população de cães de rua, e diversas organizações internacionais de renome estão dispostas a auxiliar as autoridades marroquinas na implementação desses programas”, garantiu.

O Governo marroquino tem respondido que os “cães vadios representam um risco sério para a saúde pública, principalmente por serem portadores da raiva”. “Cerca de 100 mil pessoas são mordidas todos os anos, 40% delas crianças menores de 15 anos”, disse o diretor da Divisão de Saúde Pública e Espaços Verdes do Ministério do Interior de Marrocos, Mohammed Roudani, à CNN.

Roudani explicou que são os municípios, e não o Governo, os responsáveis pela gestão de animais de rua. “Há uma lacuna legal. Algumas cidades ainda dependem de métodos tradicionais e, atualmente, não há lei contra o abate de cães de rua”, reconheceu. “Estamos a trabalhar com as autoridades locais para implementar [o controlo da população de cães] em conformidade com os padrões de bem-estar animal”, garantiu.

É certo que vários grupos têm denunciado o abate destes animais — e o próprio Governo reconhece que não há lei que o proíba –, mas significa isso que a fotografia é verdadeira? E foi mesmo captada em Marrocos? A imagem é real, mas foi tirada num país de outro continente e há quase 20 anos.

Através de uma pesquisa reversa da imagem, com recurso ao site Tineye, chega-se ao resultado mais antigo conhecido: 2008. Seguindo essa ligação, descobre-se o seu autor: Asaad Mouhsin, fotógrafo da Associated Press. Consultando em seguida o arquivo da AP é possível verificar que a imagem ainda está disponível e foi captada não em Marrocos, mas em Bagdad, no Iraque.

“O polícia iraquiano Qassim Ahmed mira antes de disparar num cão de rua no bairro de Mansour, em Bagdad, Iraque, no domingo, 23 de novembro de 2008”, lê-se na legenda que acompanha a foto. “As autoridades de Bagdad mataram mais de 200 cães de rua no domingo, dia da abertura de uma campanha para controlar as matilhas de cães que vagueiam pela capital depois de uma série de ataques a moradores”, enquadra-se. As ações têm sido criticadas por vários grupos.

Conclusão

Várias associações de proteção ambiental têm denunciado que Marrocos, que vai acolher juntamente com Portugal e Espanha o Mundial de 2030, está a abater cães vadios em preparação do país para o campeonato. O abate motivou o envio de uma carta assinada por várias associações à FIFA. Não é verdade, no entanto, que a imagem mostre essa realidade.

A fotografia foi captada em novembro de 2008 por um fotógrafo da Associated Press em Bagdad, no Iraque. Mostra um polícia iraquiano prestes a disparar contra um cão dias depois do início de uma campanha para controlar o número de cães de rua na capital na sequência de uma série de ataques a moradores.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.