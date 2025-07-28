O momento da kiss cam no concerto dos Coldplay que revelou o caso extraconjugal do ex-CEO da Astronomer, Andy Byron, com a antiga diretora de recursos humanos da empresa, Kristin Cabot, continua a motivar muita especulação nas redes sociais, que dão origem a várias publicações.

Uma das publicações que está a ser mais partilhada é uma imagem da alegada mulher de Andy Byron, Megan Kerrigan Byron, que teria sido traída durante o concerto dos Coldplay.

“Trocou ouro por latão”, comenta um utilizador nas redes sociais. A alegada mulher que aparece nas redes sociais, juntamente com três crianças que seriam os filhos do ex-CEO da Astronomer, é visivelmente mais nova do que Kristin Cabot, daí haver vários comentários que evidenciam a diferença de idades. “Trocou uma mulher linda por uma múmia”, ridiculariza outro utilizador.

No entanto, a mulher que aparece nessas fotografias publicadas nas redes sociais não é Megan Kerrigan Byron. As fotos também não mostram os filhos de Andy Byron — que tem apenas dois e não três.

A mulher na fotografia é a influencer russa Elina Salyakhova, numa imagem que foi publicada no Instagram a 31 de dezembro de 2021. Na sua conta pessoal do Telegram, a influencer já fez questão de negar que é a mulher de Andy Byron.

O jornal New York Post tem a verdadeira fotografia de Megan Kerrigan Byron, que não tem qualquer relação com Elina Salyakhova, que está, por sua vez, numa relação amorosa com o influencer russo Oleg Astakhov.

Conclusão

A fotografia que circula nas redes sociais não mostra a mulher de Andy Byron. Em vez disso, na foto, vê-se a influencer Elina Salyakhova, que publicou a foto na conta do seu Instagram em 2021. A mulher de nacionalidade russa já fez questão de negar que alguma vez tenha sido casada com o CEO da Astronomer, estando numa relação amorosa com o também influencer Oleg Astakhov.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.