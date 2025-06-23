Várias publicações nas redes sociais dão conta de que Gal Gadot, a atriz de filmes como Mulher Maravilha (2017) ou a mais recente reinterpretação do clássico Branca de Neve (2025), comprou uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood, nos Estados Unidos, por 8.500 dólares.

A teoria circula sob a forma de publicações escritas e vídeos. “A atriz Gal Gadot pagou uma quantia exorbitante de dinheiro para realizar seu sonho de estar na calçada da fama de Hollywood”, lê-se num dos vídeos, partilhado no Facebook.

A atração turística foi criada em 1960 e hoje existem mais de 2.000 estrelas ao longo da Hollywood Boulevard Vine Street, que homenageiam celebridades do cinema, televisão, música, rádio, teatro e desporto. Em março foi noticiado que Gal Gadot tinha conquistado esse reconhecimento, tornando-se assim a primeira atriz israelita com uma estrela no Passeio da Fama. Foi a 2.804.ª estrela no Passeio da Fama de Hollywood e foi atribuída a 18 de março. Gadot recebeu a estrela na categoria de Cinema.

Mas será que foi mesmo a atriz a comprar a estrela por 8.500 dólares?

O site do Hollyood Walk of Fame consta que as estrelas são atribuídas através de nomeação. “Qualquer pessoa, incluindo um fã, pode nomear uma celebridade, desde que a celebridade ou o seu representante estejam de acordo com a nomeação. Se não for incluída uma carta de acordo da celebridade ou do seu representante, o comité não aceitará a candidatura”, pode ler-se na secção de perguntas frequentes. Ou seja, a celebridade tem de consentir a nomeação. No entanto, não é certo que tenha sido Gal Gadot a solicitar a sua inclusão no passeio. Aliás, o site Comic Bases, citando uma fonte da indústria, alega que terá sido a Disney a pagar pela estrela de Gal Gadot no Passeio da Fama para impulsionar a promoção de Branca de Neve.

Em todo o caso, independentemente de quem pagou pela estrela, o valor não é o apontado nas redes sociais. O site do Hollywood Walk of Fame também esclarece sobre o preço de uma estrela. O custo de uma cerimónia da estrela do Passeio da Fama é 85 mil dólares. “O dinheiro é utilizado para pagar a criação e a instalação da estrela, bem como a manutenção do Passeio da Fama”, lê-se. Mas isto é depois de ser aceite. Só para a nomeação o custo é de 250 dólares, revelou uma produtora do Passeio da Fama à revista People.

Conclusão

Não é certo que Gal Gadot tenha “comprado” uma estrela no Passeio da Fama — mas tem de o ter consentido, segundo as regras da atração turística. Em todo o caso, a atriz nunca o poderia feito por 8.500 dólares, já que uma estrela em Hollywood tem o custo de 85 mil dólares.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.