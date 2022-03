Pouco depois do início da invasão da Rússia à Ucrânia, que aconteceu na madrugada de 24 de fevereiro, começaram a circular nas redes sociais vários vídeos, nomeadamente um em que é possível ver um avião no ar, no meio de um tiroteio. As várias publicações sugeriam tratar-se de um momento captado na Ucrânia, como se estivesse em causa uma ofensiva militar.

Mais do que isso, nas várias versões partilhadas, havia referências à tese de que, o avião visível no vídeo em causa pertencia às tropas russas e que os ucranianos estavam a tentar abatê-lo com uma investida feita por terra.

As publicações e as sugestões de que aquele é um momento vivido durante a guerra em território ucraniano são falsas. As imagens em causa pertencem a um videojogo e foram publicadas no YouTube, num canal chamado Compared Comparison, no dia 6 de janeiro de 2022, quase dois meses antes de a invasão russa ter sido iniciada.

O vídeo original tem 43 segundos e inclui as imagens (de 30 segundos) que estão a ser partilhadas em várias plataformas de redes sociais como fazendo parte de um momento do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Através do título do vídeo, é possível saber que as imagens foram retiradas do jogo “Arma 3”, que pertence à empresa Bohemia Interactive, e que retrata situações de simulações militares. Não há qualquer ligação à atual guerra que se vive na Europa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além do vídeo publicado no YouTube, a própria página do videojogo no Twitter alertou para o facto de estarem a ser usadas imagens do jogo como sendo parte do conflito da Ucrânia.

Dear Arma Community! Beware that lately quite a few videos from heavily modded Arma games surfaced tagged as videos depicting the current Ukrainian conflict. We are in touch with the media helping to fact-check such videos. — Arma 3 (@Arma3official) February 25, 2022

Conclusão

As imagens de um avião a fugir de vários disparos e que estão a ser associadas ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia não têm nada a ver com a guerra. Tendo em conta um vídeo que está disponível no YouTube e a própria marca “Arma 3”, constata-se que se trata apenas de um jogo. Além disso, a data comprova que as imagens são anteriores à própria invasão, não podendo retratar nenhum confronto militar na Ucrânia. É, portanto, falso que aquelas imagens tenham qualquer correspondência com a invasão russa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook