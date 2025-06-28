Circula nas redes sociais uma imagem que sugere que uma nova estátua de Cristiano Ronaldo foi inaugurada em Lisboa. As publicações, amplamente partilhadas, mostram uma estátua que estaria, supostamente, localizada numa praça da capital. No entanto, não há quaisquer provas de que este rumor seja verdadeiro.

Embora as publicações falem de “uma estátua localizada numa praça central”, a localização exata nunca é referida. Além disso — e tendo em conta o mediatismo do jogador português —, a ser verdade, a notícia teria sido divulgada através de um comunicado da Câmara Municipal de Lisboa e disseminada em vários meios de comunicação. E o próprio craque, que é muito ativo nas redes sociais, teria, provavelmente, partilhado imagens da inauguração nas suas contas oficiais.

Mais ainda: é visível uma marca d’água na imagem que diz “Julia Rodriguez News”.

Através de uma rápida pesquisa, concluímos que se trata de uma página de fãs de Cristiano Ronaldo, cujos conteúdos são criados com recurso a inteligência artificial.

Conclusão

Não há qualquer indicação de que uma estátua de Cristiano Ronaldo tenha sido inaugurada em Lisboa. A alegação baseia-se numa imagem criada por inteligência artificial e não há qualquer informação sobre o assunto nos meios de comunicação oficiais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.