São várias as publicações, é sempre a mesma a mensagem e é também sempre errado o seu conteúdo. Começando pelo início: a “informação” foi transmitida por uma plataforma chamada People’s Voice, um site internacionalmente reconhecido como divulgador de informações falsas (e que chegou a ter outros nomes, como News Punch ou Your News Wire). A base é Los Angeles, o alcance é global, graças às redes sociais.

Esta publicação em particular foi veiculada através do Facebook, do X e do Tik Tok, permanecendo online no site que a criou originalmente. E o que a mesma diz é que a dirigente da Organização Mundial de Saúde (OMS) Soumya Swaminathan enfrenta a pena de morte por ter sido umas das responsáveis por ter impedido o uso de ivermectina para o tratamento de doentes com Covid-19. Isto fruto de uma ação legal interposta por um grupo de advogados indianos, a Indian Bar Association.

Ora o que facilmente verificamos que está errado nesta publicação é que este coletivo de advogados não pediu a pena de morte para nenhum cientista da Organização Mundial de Saúde. Muito menos a Índia enquanto Estado, que a mesma associação não representa. Esta Indian Bar Association chegou a enviar avisos legais contra a proibição do uso daquela substância química por parte da Organização Mundial de Saúde, como foi noticiado em 2021 em vários meios internacionais, mas nunca avançou com uma acusação formal e muito menos exigiu que fosse aplicada qualquer sanção legal.

Reforçando o carácter errado desta publicação existe este detalhe: tais avisos legais foram emitidos em 2021, sendo que estas publicações no People’s Voice e nas redes sociais surgiram em junho e julho deste 2024. Além disso, Soumya Swaminathan não é a cientista chefe da Organização Mundial de Saúde deste 2022, o que também reforça o sentido mais do que enganador desta publicação.

Conclusão

A Índia não pediu a pena de morte para nenhum cientista da OMS. A Indian Bar Association, que não representa o estado indiano, apenas emitiu avisos legais face ao bloqueio ao acesso a ivermectina. Tais avisos foram publicados em 2021, não em 2024. E Soumya Swaminathan já não é a cientista chefe da OMS.

