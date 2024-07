Começou como um reels publicado a 26 de junho deste ano e, a partir daí, foi repostado várias vezes no Facebook. No vídeo, uma mulher de nacionalidade brasileira afirma que o juiz Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF), vai ser investigado pela justiça portuguesa por causa do património que detém em Portugal. Dessa afirmação, vários utilizadores deram o passo em frente e passaram a assumir que o magistrado já está, de facto, a ser investigado pela justiça portuguesa.

“É nas redes sociais, que vai ter a mudança ou já está tendo a mudança. Uma grande mudança, da direita no mundo e no cenário atual”, defende a mulher que protagoniza o vídeo. Na legenda que acompanha a publicação, lê-se que “André Ventura do Chega, partido que governa Portugal, quer investigar o património de Gilmar Mendes naquele país.”

André Ventura é líder do Chega, mas o partido é, atualmente, a terceira força política em Portugal e, por isso, não governa o país. Além desta afirmação errada, o Observador foi perceber a origem das alegações feitas no vídeo.

Não há qualquer notícia em meios de comunicação portugueses ou brasileiros sobre o assunto, nem nenhum indício de que Gilmar Mendes esteja a ser investigado em Portugal e que André Ventura esteja envolvido. Mas, de onde surgiu o rumor?

A ligação encontrada pelo Observador tem origem numa declaração feita pelo deputado brasileiro do Chega, Marcus Santos, durante uma participação no podcast do Canal Sérgio Tavares, em janeiro deste ano. Sérgio Tavares é um influencer português começou por ganhar notoriedade pelas posições que assumiu durante a pandemia da Covid-19 e pela contestação que fazia do programa de vacinação então implementado.

No episódio em questão, Marcus Santos afirmou que “quando André Ventura for primeiro-ministro de Portugal, nós vamos investigar a vida toda de Gilmar Mendes. Se houver alguma coisa ilegal, eu, como deputado, dou voz para a prisão dele.” Por isso, não só não existe qualquer investigação da justiça portuguesa a decorrer sobre o património de Gilmar Mendes, como se trata apenas de uma “promessa” feita pelo deputado do Chega.

Em resposta ao Observador, sobre se estaria a decorrer no Ministério Público alguma investigação ao juiz do STF do Brasil, Gilmar Ferreira Mendes, a Procuradoria-Geral da República afirmou que “(..) as pesquisas efetuadas no DIAP de Lisboa não devolveram resultados”.

Conclusão

Não é verdade que o juiz Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF), esteja a ser investigado pela justiça portuguesa por causa do património que detém em Portugal. As alegações começaram depois de uma afirmação feita pelo deputado Marcus Santos, do Chega, num podcast, mas não têm qualquer fundamento.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.