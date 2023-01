A frase atribuída a Henry Kissinger tem sido usada, sobretudo, no âmbito de publicações negacionistas da Covid-19, mas no caso em análise aparece sem contexto e colocada em cima de uma imagem do diplomata norte-americano, sendo-lhe atribuída: “‘Os idosos são comedores inúteis’ — Henry Kissinger”.

A publicação partilhada parte de uma imagem de um texto, contestando a posição atribuída a Kissinger, onde o nome do antigo secretário de Estado americano (entre 1973 e 1977) está escrito com um erro: “Kissenger”, em vez de Kissinger”. Não é possível verificar a origem do texto que, no trecho que pode ser lido, refere o “eventual abate de humanos e animais para reduzir o excesso de população de ‘comedores inúteis'” — uma pesquisa no Google por esta frase permitiu chegar ao texto original, publicado num site brasileiro, “Sinais do reino”, que associa as vacinas contra a Covid-19 com “a marca da besta”.

Mas Henry Kissinger disse mesmo que os “idosos são comedores inúteis”? Não há qualquer referência a essa frase, nem mesmo na obra onde algumas publicações que divulgam a mesma informação referem que a citação se encontra originalmente, “Os últimos dias” (1976), dos jornalistas que desvendaram o caso Watergate, Bob Woodward e Carl Bernstein.

O diplomata é referido nessa obra várias vezes, já que, durante a administração de Richard Nixon, Henry Kissinger foi conselheiro para a segurança nacional e também secretário de Estado. Mas nunca é referida a frase que lhe é atribuída nesta publicação. Aliás, não há qualquer registo de que tenha sido proferida ou escrita pelo Nobel da paz (1973).

A mesma ideia de necessidade de controlar a população mundial surgiu várias vezes citada, com a mesma atribuição, em publicações virais no âmbito da pandemia da Covid-19, mas nesses casos Kissinger era referido como estando a defender as vacinas obrigatórias. Também essas referências não correspondiam à verdade.

No site oficial de Kissinger, que reúne as suas intervenções, artigos e entrevistas, uma simples pesquisa pela expressão “useless eaters” (comedores inúetis) devolve zero resultados.

Não há provas de que a frase citada nesta publicação seja da autoria de Henry Kinssiger. A publicação não permite conferir o seu contexto e todas as vezes que a mesma frase foi usada, em partilhas que se tornaram virais, já tinha sido verificado que não se encontra entre as afirmações do diplomata norte-americano. Não foi possível encontrá-la mesmo no livro onde algumas das publicações que a referem dizem constar, “Os últimos dias”, dos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein.

