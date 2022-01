A 21 de dezembro de 2021, o Observador desmentiu uma suposta campanha do Lidl que teria colocado à venda um aspirador por apenas 2 euros. Este ano, já depois da época natalícia, esta cadeia de supermercados volta a estar no epicentro das redes sociais. Tudo porque surgiu uma nova publicação que garantia que a cadeia de supermercados estava a vender uma chaleira da marca Smeg por apenas 1,95 euros. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Olhando para a publicação em si, o mais prudente é começar pelo texto. “Onde é que o Lidl tem isto à venda? Sou vossa cliente e não encontro em loja nenhuma”. Ora, apesar da pergunta, a publicação não refere nenhum site que direcione para a campanha, tendo apenas a tal imagem com as chaleiras da Smeg e um cartaz do Lidl (em inglês). Mais nenhum dado é partilhado que comprove a campanha divulgada.

Depois, mais abaixo nos comentários, a própria marca de supermercados desmente a campanha em causa. “Pedimos a todos para denunciarem esta campanha fraudulenta em nosso nome. Estamos a tomar todas as medidas para que a mesma seja eliminada. Reforçamos que passatempos/ofertas estão sempre publicados no nosso Facebook oficial Lidl Portugal”, escreveu a conta oficial (e verificada) daquela empresa.

Usando a plataforma de identificação de imagens, Google Images, percebe-se que imagem usada foi mesmo alterada. Esta fotografia pode ser encontrada, sem o tal cartaz com o preço, em sites de venda como a Shopee. Aí, por exemplo, não se vislumbra qualquer logo do Lidl. Várias outras publicações partilharam o mesmo conteúdo nos últimos dias de 2021.

Conclusão

Novamente não é verdade que o Lidl Portugal esteja a vender determinados eletrodomésticos por preços muito reduzidos. Desta vez surgiu uma campanha fraudulenta no Facebook de uma chaleira da marca Smeg por apenas 1,95 euros. Na mesma publicação, o Lidl Portugal desmentiu alguma vez ter feito aquela campanha. A imagem em causa pode ser encontrada, através da Google Images, em sites de venda deste tipo de produtos mas sem o logo do Lidl.

ERRADO

