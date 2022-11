Depois da vitória de Lula da Silva na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, a 30 de outubro, os apoiantes do ainda Presidente Jair Bolsonaro deram início a vários protestos, espalhados por diversos pontos do país. Os protestos que ganharam maior dimensão, evidentemente pelo impacto que causaram, foram realizados por camionistas, que bloquearam algumas estradas.

Neste contexto, começaram a surgir nas redes sociais vários prints que sugeriam que Lula da Silva partilhou publicações na sua página do Twitter em que atacava quem estava a bloquear as estradas e avançada ainda que ia criar uma nova unidade de polícia. A publicação que circula agora no Facebook e no Instagram diz que o novo Presidente do Brasil apelidou os camionistas de “fascistas”.

“Não vamos tolerar manifestações fascistas de camionistas que querem prejudicar o Brasil. Vamos combater o neo-nazismo desde o primeiro dia com a nossa nova Guarda Nacional”, lê-se num dos prints.

Estas imagens têm ainda dado origem a vários comentários por parte dos utilizadores destas redes sociais. “Polícias irão receber livros e rosas. E o amor irá vencer, algumas coisas são tão sérias que nem ironizando torna mais fácil de entender”, lê-se num comentário que acompanha uma das publicações.

Esta publicação indica que Lula fez esta publicação a 1 de novembro, apenas dois dias após a divulgação dos resultados das eleições. Mas basta consultar a sua conta de Twitter para perceber que Lula não fez qualquer referência aos bloqueios dos camionistas — nem nesse dia nem noutro. Aliás, a 1 de novembro, Lula falou sobre as conversas que teve “com dezenas de chefes de Estado” e atualizou a sua fotografia de perfil.

O Prsidente eleito não partilhou, assim, qualquer publicação sobre os camionistas que bloquearam as estradas durante vários dias. Basta, aliás, olhar para o discurso de Lula ao longos dos últimos meses. Mesmo antes das eleições, defendeu que a população não deveria ter acesso facilitado a armas e que estas deviam estar nas mãos das autoridades. Dez dias antes das eleições, e citado pela CNN Brasil, Lula disse querer “uma polícia bem treinada e bem armada”.

“Quero armas nas mãos da polícia e livros nas mãos do povo brasileiros”, disse Lula da Silva. Nesse momento, o recém-eleito Presidente do Brasil falou também sobre a criação de um ministério da Segurança Pública.

Conclusão

As imagens divulgadas nas redes sociais, que sugerem críticas feitas por Lula sobre os camionistas que bloquearam as estradas depois das eleições e sobre as autoridades, não são verdadeiras. Basta consultar a página do Twitter de Lula da Silva para confirmar que o novo Presidente do Brasil não fez quaisquer comentários como aqueles que são apresentados nos prints.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.