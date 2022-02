Estão a ser partilhadas declarações alegadamente proferidas por Lula da Silva sobre a Igreja e o casamento homossexual. Na publicação em causa, o antigo presidente do Brasil promete que, se for eleito nas próximas eleições presidenciais no país, a Igreja será obrigada a “casar gays“.

“Todo apoio ao vereador de Curitiba Renato Freitas. No nosso governo igreja vai ter seus beneficios cortados, vão pagar imposto e uma taxa de divida histórica pelo tempo da escravidão. Tambem serão obrigados a casar gays. No Brasil ninguém vai mandar mais que nosso governo nem Deus” [sic], pode ler-se na publicação.

Acompanhando essas supostas palavras de Lula da Silva, o utilizador escreve o seguinte comentário: “Veja a hipocrisia desse doente mental partidário. Esse print é para ser eterno. Quem tem o mínimo de amor à vida, vai expurgar esse lixo da vida pública”. Mas as palavras que estão a ser atribuídas ao antigo líder brasileiro não foram por ele proferidas.

Vamos por partes. É falso que Lula da Silva tenha afirmado que tinha a intenção de cortar os benefícios da Igreja ou que esta seria obrigada a casar pessoas homossexuais. A própria assessoria de imprensa do ex-presidente, citada por vários órgãos brasileiros de verificação de factos, garante que a publicação em análise é falsa e que Lula da Silva não publicou o texto que está a ser difundido nas redes sociais. “Este tweet não existe e o ex-presidente Lula sempre respeitou a liberdade religiosa”, sublinha a mesma nota.

Numa pesquisa na internet e associando o nome de Lula da Silva a palavras-chave que constam na publicação, não é possível encontrar qualquer post sequer semelhante àquele que está a ser partilhado ou qualquer notícia partilhada por órgãos de comunicação social sobre essas supostas promessas. Há também a apontar vários erros ortográficos na alegada publicação do político, em contraste com o padrão de declarações que são efetivamente publicadas nas redes sociais do próprio — sem esse tipo de erros na escrita.

Quanto à referência ao vereador Renato Freitas, surge na sequência de uma participação numa invasão de manifestantes à Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba, que aconteceu no dia 5 de fevereiro, e que, de acordo com a imprensa brasileira, gerou depois vários pedidos de perda de mandato do vereador do Partido dos Trabalhadores.

Lula da Silva não publicou um tweet de apoio ao vereador de Curitiba Renato Freitas, que participou num protesto, nem afirmou que, caso seja eleito, iria cortar benefícios da Igreja ou obrigá-la a casar homossexuais. Assim, a fotografia que está a ser difundida não passa de uma montagem.

Não é possível encontrar publicações semelhantes nas redes sociais do antigo presidente do Brasil, sendo que a autoria das declarações em análise terá sido até desmentida pela sua assessoria.

