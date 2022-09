Um vídeo que foi inicialmente partilhado no Tik Tok e posteriormente partilhado noutras redes sociais mostra Luíz Inácio Lula da Silva a defender cortes nos dias de férias dos trabalhadores e o fim do 13º mês. As afirmações do ex-presidente são descontextualizadas. É falso que Lula defenda essas ideias.

No vídeo tornado viral, Lula da Silva afirma que “é preciso tirar os direitos do trabalhador”, e que tanto o 13º mês como férias são medidas que tornam a produção brasileira cara. O ex-presidente disse de facto estas palavras, durante um evento. Mas a ideia está descontextualizada.

Na verdade, Lula da Silva criticava os empresários brasileiros que defendem que o conjunto das leis trabalhistas (CLT), que protegem os trabalhadores no país, saem caras à produção do Brasil.

No Tik Tok, onde teve a sua origem, o conteúdo já foi visto mais de 90 mil vezes e conta com milhares de partilhas e gostos. “Mito 22”, “Bolsonaro no primeiro turno”, “Bolsonaro reeleito” são alguns dos comentários deixados por apoiantes do atual presidente. Mas nem todos os bolsonaristas acreditaram que as declarações mostradas fossem, de facto, verdade.

Este vídeo surge numa altura em que a campanha eleitoral para as eleições presidenciais do Brasil já decorre, mas as imagens não são recente. O trecho foi gravado durante o Encontro dos Movimentos do Campo, das Florestas e das Águas, que decorreu em outubro de 2021. O evento foi divulgado e transmitido nas redes sociais de Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores, que apoia a sua candidatura à presidência.

“Durante um determinado tempo, conseguiram convencer o povo de que acabar com a CLT (conjunto das leis trabalhistas) é muito importante, porque a CLT significa o custo Brasil. Significa tornar o Brasil não competitivo a nível internacional. Então a produção brasileira fica muito cara. Então é preciso tirar os direitos do trabalhador. O trabalhador não tem que ter 13º porque é caro. Trabalhador não tem que ter férias porque é caro. E os empresários falavam na televisão assim e muita gente de nós acreditava”, disse Lula da Silva durante a sua intervenção.

O evento foi organizado pelo Movimento dos Sem Terra, para assinalar o Dia da Alimentação e abrir um espaço de debate sobre o tema da fome no Brasil. O ex-presidente foi um dos oradores, já que uma das suas maiores bandeiras políticas é a erradicação da fome no país.

Conclusão

O vídeo em que Lula da Silva aparece a defender a ideia de cortes no período das férias dos trabalhadores e o fim do 13º mês foi descontextualizado. Trata-se de uma gravação de um evento a que o ex-presidente do Brasil compareceu em 2021. Na verdade, Lula da Silva estava a criticar os empresários que vão contra a lei laboral por esta sair demasiado cara à produção do país, daí serem contra o período de férias e o 13º mês que é dado aos trabalhadores.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR