A primeira-ministra italiana está no que parece ser a Organização das Nações Unidas (ONU). Com uma bandeira palestiana às costas, Giorgia Meloni aparece num vídeo que está a ser circular nas redes sociais. Ao lado de Giorgia Meloni na ONU estariam o chefe do executivo israelita, Benjamin Netanyahu, e o chefe do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa’ar.

Alegadamente, segundo as publicações nas redes sociais, este vídeo seria a prova de um desafio de Giorgia Meloni face à atual política israelita em relação à Faixa de Gaza.

Nesse momento, referem as publicações nas redes sociais, a primeira-ministra italiana teria dito que é “mulher e mãe”. “Não posso apoiar o assassinato de crianças inocentes”, terá referido.

Os posts elogiam a “corajosa” primeira-ministra que esteve à frente de Benjamin Netanyahu com uma “bandeira palestiniana ao redor do pescoço”. “Tenho que reconhecer que alguém da direita é decente”, comenta um utilizador.

Apesar de Giorgia Meloni já ter lançado várias críticas a Israel nos últimos tempos, não é verdade que a primeira-ministra italiana tenha desafiado diretamente o Governo israelita na ONU. Não há qualquer confirmação — em nenhuma fonte oficial — de que a chefe do executivo de Itália tenha feito estas declarações, nem existe qualquer prova de que tenha estado com uma bandeira palestiniana nas costas nas Nações Unidas.

Além disso, o vídeo que está a circular nas redes sociais mostra inúmeros detalhes errados. A bandeira que se vê não é a palestiniana (está desfigurada e com duas riscas verdes em vez de apenas uma). E símbolo das Nações Unidas também não está correto.

O motivo destas incoerências? O vídeo terá sido, com elevado grau de probabilidade, gerado através de inteligência artificial (IA). Segundo os detetores de IA, há uma “elevada confiança” que o vídeo não é verdadeiro.

Conclusão

É falso que a primeira-ministra italiana tenha desafiado Israel com uma bandeira palestiniana aos ombros na ONU e tenha dito que não “pode apoiar o assassinato de crianças inocentes”. Não existe nenhuma prova, nem nenhum registo do momento que o comprove. O vídeo que está a circular nas redes sociais foi também gerado — com elevado grau de probabilidade — através de inteligência artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.