Está a circular nas redes sociais um vídeo em que Luís Montenegro anuncia um “projeto histórico para Portugal”, uma “oportunidade de negócio” para “cidadãos únicos”.

O vídeo está a ser difundido como Reels, no Facebook, e mostra o primeiro-ministro português a falar diretamente para a câmara, como se estivesse a fazer um anúncio ao país. Fala num “sistema único de distribuição baseado em inteligência artificial”, uma “oportunidade única” para “cidadãos únicos” e “não filhos de políticos”, que garante “mil euros hoje, mil euros amanhã”. Para aproveitar essa “oportunidade”, “não precisa de experiência nem de conhecimentos”, garante Montenegro, já que “o algoritmo fará tudo por si”.

Trata-se, no entanto, de um vídeo manipulado que utiliza a imagem do primeiro-ministro para atrair potenciais vítimas de uma burla.

As imagens mostram, efetivamente, Luís Montenegro, mas o discurso do primeiro-ministro que se escuta no vídeo nunca foi proferido, tendo o vídeo sido manipulado com recurso a inteligência a artificial. Aliás, um olhar mais atento revela como há várias falhas na sincronização entre o vídeo e o áudio. O próprio discurso também antecipa a conclusão sobre a sua veracidade: repleto de promessas irrealistas. O vídeo utiliza imagens do discurso de Montenegro gravado aquando do 80.º aniversário da Carta das Nações Unidas.

Naturalmente, dando-se o improvável facto de o primeiro-ministro português ter feito algum tipo de anúncio desta tipologia, o episódio seria amplamente divulgado pela comunicação social portuguesa — o que não aconteceu. O mesmo suposto anúncio também não está divulgado em nenhuma plataforma de comunicação do Governo.

Finalmente, contactado pelo Observador, o gabinete de Luís Montenegro confirma que o vídeo é falso.

Conclusão

O vídeo em questão é falso, como se prova pelo facto de a informação não ter sido divulgada por nenhuma fonte credível — imprensa ou fontes oficiais do Governo. Além disso, a informação é perentoriamente desmentida ao Observador pelo gabinete do primeiro-ministro.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.