Há muito que se especula sobre se Neymar Jr., um dos craques brasileiros a atuar no futebol europeu, vai ou não sair do Paris Saint-Germain. “Neymar Jr. volta ao Brasileirão quase dez anos depois de deixar o país para viver um novo desafio no futebol europeu. Será jogador do Flamengo”, alega o autor da publicação de Facebook do passado dia 2 de abril. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

O primeiro facto a apontar é que existem dois momentos habituais de transferências de jogadores no futebol: o mercado de verão e o mercado de inverno. Este último fechou em praticamente todos os países no fim do passado mês de janeiro. Olhando para as várias notícias, nenhuma deu como certo a transferência do jogador brasileiro para o Flamengo. De facto, esse rumor de uma eventual saída de Neymar Jr. do PSG para o país de onde nasceu chegou a órgãos de comunicação social, mas não se concretizou.

Basta fazer uma nova pesquisa para se perceber que Neymar Jr. continuou no clube parisiense. Por exemplo, em fevereiro deste ano, a Globo noticiava que o avançado brasileiro se tinha lesionado, segundo informações oficiais do PSG. Em março, tal como noticiaram também jornais portugueses, Neymar Jr. lesionar-se-ia mesmo com gravidade, ficando fora do resto da época, tendo sido necessário submeter-se a uma operação ao joelho.

Por outro lado, certo é que o Flamengo ficou sem treinador recentemente: Vítor Pereira foi despedido depois de uma sucessão de maus resultados e de ter perdido o campeonato carioca para o Fluminense, o seu maior rival.

Não é verdade que, este ano, Neymar Jr. tenha trocado o Paris Saint-Germain pelo Flamengo. A publicação original não contém nenhuma informação relevante que confirme o que é defendido pelo autor. Todas as notícias referentes aos mercados de transferências, tanto o de verão de 2022, como o de inverno de 2023, também não dizem que Neymar Jr. se tenha transferido para o clube do Rio de Janeiro. Certo é que o craque brasileiro se lesionou no PSG no passado mês de março e não volta a jogar esta época.

