Foi anunciado nas redes sociais que estaria a chegar ao Brasil um novo parque temático. Mas, desta vez, seria um espaço diferente e, alegadamente, já com um conceito já conhecido noutros países. Numa publicação feita a 7 de abril deste ano, um utilizador partilhou fotografias daquela que seria a próxima grande inauguração brasileira, indicando que seria o “maior parque assombrado do mundo”, “conhecido como porta para o inferno”.

“O parque assombrado divide opiniões e, segundo alguns, é realmente amaldiçoado”, lê-se ainda na partilha, que acrescenta que, o referido parque já esteve em nove países, num total de 663 cidades. “E já desapareceram mais de mil pessoas” neste parque, indica o utilizador do Facebook autor da publicação. Aliás, o texto sugere ainda o testemunho de uma mulher, que terá ido a este parque assombrado: “Na entrada, a atendente diz: quer pagar em dinheiro ou com a alma?”

“O facto mais estranho aconteceu na passagem do parque pelo Texas, EUA. Milhares de pessoas disseram que numa encenação, o próprio diabo apareceu para se interpretar a si mesmo”, refere a mesma publicação. E termina com a questão: “Teria coragem de ir a este parque assombrado?”

No entanto, apesar de não existir nenhuma indicação da abertura de um novo parque temático no Brasil para os próximos tempos, basta pesquisar as imagens partilhadas para perceber que as mesmas foram criadas através de programas de inteligência artificial (AI, em inglês). As imagens foram, aliás, criadas pela artista Dolly Cypher, que as partilhou nas suas redes sociais. No Facebook, a 6 de abril, esta artista partilhou o seu trabalho, intitulado “Lucifer’s Palyground”.

Nos comentários, vários utilizadores perguntaram a localização do parque que surge nas imagens, crentes de que se trataria de um equipamento real e possível de ser visitado. A resposta de Dolly Cypher é sempre a mesma, indicando que as imagens não são reais: “É arte de inteligência artificial.”

Conclusão

A informação partilhada no Facebook é falsa. As imagens partilhadas, e que sugerem que está a chegar um parque temático assombrado, foram criadas com recurso a inteligência artificial por Dolly Cypher, que as partilhou na sua página pessoal. Ao contrário daquilo que alega o autor da publicação, não se trata de um parque de diversões real cuja inauguração estaria para acontecer em breve no Brasil.

