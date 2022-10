A publicação é de 14 de outubro e garante que, nos cinco dias anteriores, “o preço do crude baixou 23 dólares”. Na imagem é apresentado um gráfico do indicador Brent Crude Oil Continuous Contract dando conta de uma descida acentuada de cerca de 130 para menos de 110 dólares por barril. A publicação conclui que, apesar da suposta descida, “o assalto aos nossos bolsos continua”.

No entanto, recorrendo ao mesmo site de informações financeiras de onde parece ter sido retirado o gráfico (o MarketWatch), é possível verificar que o preço do petróleo Brent a 10 de outubro estava nos 96,19 dólares e não nos 130 reclamados na publicação. Vinha, de facto, de uma descida, depois do pico deste mesmo indicador registado a 7 de outubro, com o Brent a atingir os 97,92 dólares, mas nem nesse momento em que atingiu o valor máximo o barril de crude esteve no valor apontado na publicação.

Já a 14 de outubro, data da publicação feita no Facebook, o preço do Brent Crude ficou nos 91,63 dólares, também abaixo dos 110 dólares referidos para este mesmo dia. Os valores podem ser verificados no site referido, pesquisando as respetivas datas.

A diferença entre os preços referidos da publicação é de mais de 20 dólares de redução do preço do crude, no entanto, os valores reais mostram que a descida entre os dias referidos foi de 4,56 dólares.

O preço do petróleo vinha em crescendo no pós-pandemia e disparou a partir de fevereiro com a invasão da Ucrânia pela Rússia, país exportador de petróleo.

Conclusão

É falso que tenha havido uma descida do preço do crude tão acentuada como a que é referida na publicação, de 23 dólares em apenas cinco dias. A oscilação foi mais ligeira. Os dados apresentados não correspondem aos que constam no mesmo site de informação financeiras para aqueles mesmo dias de outubro. Além disso, o gráfico mostra dados entre uma quarta-feira e uma segunda-feira quando os cinco dias anteriores à publicação calham entre uma segunda e uma sexta-feira.

