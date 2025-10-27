Várias publicações nas redes sociais Facebook e Instagram alegam que o Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse ter feito um acordo com o Presidente dos EUA, Donald Trump, para que o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cumpra pena em El Salvador. “Bukele afirma que fez um acordo com os EUA para que Maduro seja capturado e entregue numa ‘bandeja de prata’ para cumprir sua prisão perpétua em El Salvador”, lê-se numa das publicações, no Instagram. O vídeo que acompanha a publicação mostra um excerto de uma intervenção pública, em que Bukele aparentemente afirma que Maduro irá ser entregue numa “bandeja de prata”, no âmbito de um acordo feito entre El Salvador e Washington.

“Fizemos um acordo que [Maduro] cumpra a pena em El Salvador”, diz Bukele.

Em fevereiro de 2025, El Salvador e EUA estabeleceram um acordo nas área das migrações, com o pequeno país da América Central a aceitar receber pessoas deportadas dos EUA, disse então o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, depois de uma reunião em San Salvador. O acordo também previa que El Salvador recebesse pessoas condenadas e a cumprir pena nos EUA e consideradas perigosas. Logo em março, mais de 230 membros do gangue venezuelano Tren de Aragua foram enviados para as prisões salvadorenhas.

No entanto, Nayib Bukele não disse ter feito um acordo com os EUA para que o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cumpra pena em El Salvador. A declaração de Bukele foi adulterada. A declaração original está disponível na página de Youtube do próprio e foi proferida a 12 de agosto, durante um evento de inauguração de duas pontes na cidade de San Miguel.

No vídeo original, Bukele não menciona nem Maduro nem qualquer acordo feito com os EUA.

Conclusão

Não é verdade que Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, tenha dito que fez um acordo com os EUA para que Nicolás Maduro cumpra pena de prisão no seu país. As declarações de Bukele, baseadas em afirmações que o Presidente de El Salvador fez à comunicação social num evento público, foram adulteradas, provavelmente com recurso a Inteligência Artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.