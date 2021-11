A partilha de um vídeo no Facebook para sustentar a ideia de que o presidente colombiano rejeitou a vacinação e que, ainda assim, continuou com um discurso de incentivo à inoculação tem recebido centenas de partilhas nos últimos dias, ainda que seja totalmente falsa.

Iván Duque Márquez recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer a 13 de junho, conforme noticiaram à data os meios de comunicação locais. O momento ficou inclusivamente registado pelas câmaras dos repórteres de imagem e o chefe de Estado deu ainda uma conferência de imprensa no final onde advertiu para a necessidade de evitar ajuntamentos.

Na página oficial da presidência da Colômbia foi publicada uma nota na íntegra da intervenção de Iván Duque Márquez. “Quero prestar uma homenagem especial a todas as pessoas que, nesta dolorosa pandemia, morreram no mundo, na América Latina e, claro, na nossa querida Colômbia”, disse o Presidente, que prestou ainda uma “homenagem a todo o setor saúde, a toda a equipa de saúde”.

Numa mensagem para apelar à vacinação, Iván Duque Márquez pediu ainda aos colombianos que continuassem a acreditar no plano de vacinaçãoda população em massa. “Com fé na equipa humana que está a trabalhar, que o façamos com a absoluta clareza de que devemos continuar a usar máscaras, praticar o distanciamento e respeitar a etiqueta respiratória”, lê-se ainda na nota publicada na página da presidência.

De acordo com o site Our World in Data, a 23 de novembro a Colômbia tinha 46,75% da população totalmente vacinada e 22,91% apenas com uma dose das vacinas.

Conclusão

É absolutamente falso que o Presidente da Colômbia tenha recusado ser vacinado e, ainda assim, continuado uma campanha discursiva de apelo à vacinação. Iván Duque Márquez foi vacinado com a primeira dose da Pfizer a 13 de junho deste ano, no mesmo dia em que o país recebeu 204 mil vacinas da AstraZeneca.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.