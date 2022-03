O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tornou-se um dos homens mais conhecidos do mundo depois de a Rússia ter invadido o seu país, a 24 de fevereiro. Não menos conhecida ficou a sua mulher, Olena Zelenska, que tem usado as suas redes sociais para partilhar não só as tragédias diárias, mas também as histórias de coragem do povo ucraniano desde o início da guerra. O casal, que nasceu na mesma cidade, Kryvyi Rih, casou em 2003 e tem dois filhos.

Nas últimas semanas tem circulado nas redes sociais um vídeo, que os utilizadores dizem tratar-se do presidente ucraniano e da primeira-dama a interpretarem juntos a canção “Endless Love”.

Contudo, não é o caso. O vídeo foi partilhado no dia 22 de fevereiro na página de YouTube dos Boyce Avenue, uma banda norte-americana conhecida por fazer covers de êxitos musicais, composta pelos irmãos Manzano e que tem mais de 15 milhões de subscritores só nesta rede social. A música, dos cantores Lionel Richie e Diana Ross e que data de 1981, é interpretada por Alejandro Manzano e pela cantora britânica Connie Talbot e não por Volodymyr Zelensky e pela mulher Olena.

Conclusão

O presidente da Ucrânia e a sua mulher não aparecem juntos no vídeo. A música é uma cover dos Boyce Avenue, cantada por um dos elementos da banda e por Connie Talbot.

