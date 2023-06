Circulam algumas publicações nas redes sociais em que se lê que a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, não se quis encontrar com o Presidente brasileiro, quando Lula da Silva fez uma visita oficial a Itália em meados de junho.

De acordo com as publicações, Giorgia Meloni, líder dos Fratelli D’Italia — considerado um partido de direita radical —, recusou-se a receber o Presidente brasileiro, assumidamente de esquerda, por “conflitos étnicos”. Na origem da recusa está a alegação de que a primeira-ministra italiana é “conhecida por combater corruptos e negar-se a conversar com bandidos”.

De facto, é verdade que, inicialmente, a imprensa brasileira noticiou que existiu um conflito na agenda que não permitiria um encontro entre Giorgia Meloni e Lula da Silva. Contudo, mais tarde, foi confirmado que os dois líderes se iriam encontrar em Roma.

Há vários vídeos e fotografias que provam que Giorgia Meloni e Lula da Silva estiveram reunidos em Roma, no passado dia 21 de junho — de resto, o encontro aconteceu um dia antes de o autor da publicação aqui em análise ter garantido (no dia 22 de junho) que a primeira-ministra italiana não ia sentar-se com o Presidente do Brasil.

Para mais, o Presidente brasileiro comentou as supostas desvaneças ideológicas que mantém com a primeira-ministra italiana. “Em nenhum país do mundo que eu visito, me preocupo com o pensamento ideológico do Presidente. Enquanto Chefe de Estado, estou conversando com outro Chefe de Estado”, referiu Lula da Silva, não defendendo a existência de “vetos ideológicos” (um lapso, ou uma generalisação, do líder brasileiro, que associou Meloni à chefia do Estado italiano quando essa função é, na verdade, exercida por Sergio Mattarella, congénere de Lula).

Depois do encontro, Lula da Silva assumiu estar “bem impressionado” com Giorgia Meloni. “É uma jovem, a primeira mulher primeira-ministra de Itália já é uma novidade extraordinária no meio de tanto homem. Agora ela vai ter que governar, vai enfrentar muito preconceito. A questão de género ainda pesa muito, há um crescimento de ódio, desrespeito e violência contra as mulheres”, assinalou, citado pela imprensa brasileira.

Conclusão

É falso que Giorgia Meloni tenha rejeitado encontrar-se com Lula da Silva, quando o Presidente brasileiro se deslocou a Itália. Os dois líderes estiveram juntos em Roma e o Chefe de Estado brasileiro chegou a elogiar a chefe do executivo italiano, apesar das diferenças ideológicas que os separam.

