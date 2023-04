Está a circular uma publicação que alega que um vídeo de dois dançarinos mostra na verdade robôs, aparentemente humanos, a dançar na Disneyland de Xangai. O utilizador diz mesmo que “os robôs parecem tão reais, têm expressões faciais e movimentos tão perfeitos, que não se podem distinguir de pessoas reais”. Não é a primeira vez que surgem este tipo de publicações na internet, a Agence France Presse já desmentiu vários casos semelhantes, em que vídeos de seres humanos foram partilhados como sendo de robots a dançar. E, tal como nestes casos, as alegações feitas na publicação em análise neste artigo são falsas.

Uma pesquisa pelas imagens mostra que o vídeo original foi publicado em 2013 no canal de Youtube da BBC One. Na descrição, é possível ler que a dança foi executada no programa Strictly Come Dancing. Uma valsa vienesa protagonizada por Abbey Clancy e Aljaz, que venceram a edição do programa no ano de publicação destas imagens.

Abbbey Clancy nasceu a 10 de janeiro de 1986, é uma modelo britânica também conhecida do pequeno ecrã. Foi uma das finalistas do programa Britain’s Next Top Model em 2006 e apresenta o programa desde 2015.

Já Aljaž Škorjanec nasceu na Eslovénia e é dançarino de profissão. A primeira vez que participou na versão britânica do Strictly Come Dancing foi em 2013.

Conclusão

Não é verdade que a dança apresentada no vídeo tenha sido protagonizada por robôs com aparência humana. As pessoas que podemos ver no vídeo são Abbey Clancy, modelo britânica e Aljaz Škorjanec, dançarino e coreógrafo. As imagens são um excerto do programa Strictly Come Dancing da BBC One que foi publicado no Youtube em 2013.

