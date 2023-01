Cristiano Ronaldo tem finalmente um novo clube, depois de ter deixado o Manchester United durante o Mundial do Qatar, que decorreu entre novembro e dezembro de 2022. Aos 37 anos, o internacional português jogará no Al-Nassr, da Arábia Saudita, nos próximos dois anos, onde receberá cerca de 200 milhões de euros por época. Ronaldo foi apresentado esta terça-feira como o novo reforço da equipa saudita no estádio Mrsool Park, em Riade. Ainda assim, segundo uma publicação de Instagram de dia 1 de janeiro de 2023, o craque português já começou a sua nova aventura futebolística em grande: estreou-se a marcar. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa neste momento.

A publicação alega que Ronaldo já marcou primeiro golo pela nova equipa. Mas essa informação é falsa, uma vez que o capitão da seleção nacional ainda nem sequer jogou oficialmente.De facto, olhando para o vídeo publicado pelo autor, a camisola do clube da Arábia Saudita é amarela e azul, tal como a que se vê nas imagens daquela publicação de Instagram. Ainda assim, tendo em conta que o próximo jogo do Al-Nassr está marcado para esta quinta-feira, pelas 15h00, diante do Al Ta’ee, a contar para o campeonato saudita, seria impossível que Ronaldo já tivesse alinhado pelo seu novo clube. Ou seja, este vídeo não corresponde a um jogo do famoso CR7 ao serviço do seu novo emblema.

Depois, usando uma ferramenta de identificação de imagens, percebe-se que o golo de cabeça que Ronaldo marca e que se pode ver naquele vídeo pertence a uma partida que realizou com a camisola alternativa da Juventus em 2021. O jogador português e capitão da seleção nacional de Portugal saiu do banco para ajudar a Juventus a empatar o jogo contra a Udinese, a 22 de agosto de 2021. A camisola, como se vê, tem cores parecidas à do Al-Nassr, mas não é do mesmo emblema. O vídeo do golo está disponível no Youtube e pode ser visto aqui:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nada nos diz que Cristiano Ronaldo não vai estar no banco no seu primeiro jogo que fará por uma equipa da Arábia Saudita esta semana, só que ainda não o fez. E nada nos diz que se estreará a marcar, mas ainda não o fez. Aliás, depois da expectativa que se gerou com a estreia pelo Al-Nassr, e que se previa que acontecesse já esta quinta-feira, foi noticiado que Ronaldo estava impedido de entrar em campo nas próximas duas partidas. Tudo porque se encontra a cumprir um castigo — precisamente de dois jogos — decretado pela Football Association quando ainda alinhava pelo Manchester United.

O castigo foi aplicado na sequência de acontecimentos que envolveram CR7, em novembro de 2022. Ronaldo atirou o telemóvel de um adepto ao chão, quando abandonava o relvado após uma partida, e, além do castigo de dois jogos foi também multado em 60 mil euros. Como a punição não chegou a produzir efeitos ainda em Manchester, a Football Association garantiu, na altura, que seria aplicada no clube que o jogador viesse a integrar. “Se o jogador abandonar o Man. United antes de completar o seu castigo de dois jogos oficiais de suspensão de competições seniores, a suspensão será aplicável a qualquer novo clube ao qual este se junte”, referiu a FA.

Conclusão

Ronaldo não poderia ter feito o seu primeiro golo pelo Al-Nassr porque ainda nem sequer fez o primeiro jogo oficial. Foi apresentado esta terça-feira, dia 3 de janeiro, mas ainda não calçou as chuteiras no campeonato. Isso poderia ocorrer já esta quinta-feira, mas um castigo pendente e que foi aplicado quando ainda estava ao serviço do Manchester United deve impedir a estreia já esta quintaç-feira. A publicação em análise tem já mais de três dias, portanto, considera-se que o seu conteúdo é falso.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.