Cristiano Ronaldo não deverá fazer a sua estreia pelo Al-Nassr já esta quinta-feira. A razão, segundo avança o jornal britânico Daily Mail, está relacionada com um castigo imposto pela Football Association (FA, que rege o futebol inglês) e que CR7 ainda tem de cumprir.

Em causa está um incidente ocorrido em novembro de 2022, no qual o jogador (na altura ainda ao serviço do Manchester United) atirou o telemóvel de um jovem adepto ao chão. Na altura ficou determinado que Ronaldo teria de cumprir dois jogos de castigo, além de pagar uma multa de quase 60 mil euros.

A mesma fonte explica que, uma vez que Ronaldo abandonou o Man. United antes de cumprir a suspensão, o castigo é aplicável no próximo clube pelo qual o craque português alinhar — no caso, o Al-Nassr. Num pronunciamento feito após a polémica entrevista de CR7 a Piers Morgan, que viria a precipitar a sua saída do clube inglês, a FA deixou claro o que aconteceria: “Se o jogador abandonar o Man. United antes de completar o seu castigo de dois jogos oficiais de suspensão de competições seniores, a suspensão será aplicável a qualquer novo clube ao qual este se junte”.

O jogo desta quinta-feira entre o Al-Nassr e o Al Ta’ee tem lotação esgotada (cerca de 28,000 espetadores nas bancadas) e era aguardado com expectativa pelos que esperavam que Ronaldo alinhasse pela primeira vez pelo clube saudita, onde foi apresentado na terça-feira. Caso cumpra mesmo o castigo, a sua primeira oportunidade de se estrear será a 21 de janeiro, em casa frente ao Ettifaq, em jogo da 14.ª jornada do Campeonato da Arábia Saudita.