Carrinhos de bebé, várias famílias vestidas de branco e bandeiras da Sérvia, da Hungria e da Grécia. Estes elementos podem ser vistos num vídeo que está a circular nas redes sociais que alega que aquele momento representou uma “parada do orgulho da família”, que teve lugar em território sérvio.

Este vídeo seria uma prova de que é necessário defender a instituição familiar contra as alegadas ameaças que sofre diariamente. Numa publicação no Instagram, com o mesmo vídeo, lê-se que este tipo de manifestações são aquilo de que o “mundo precisa”. “Precisamos de começar a ter estas marchas na América”, refere o post, que também indica que é necessário lutar contra a “máfia do alfabeto”, numa referência ao movimento LGBT+, e também contra os “esquerdistas pró-aborto”.

O vídeo que é partilhado nas redes sociais é real, mas não ilustra uma “marcha pela família”. Ocorreu na edição de 2022 do Festival Internacional Infantil de Licidersko Srce, que acontece anualmente na localidade sérvia de Užice.

A televisão regional Televizija LAV plus publicou no YouTube uma reportagem do festival de dança, em que é possível ver as imagens do vídeo que foi publicado nas redes sociais e que dá conta da alegada “marcha pela justiça”.

Além disso, no vídeo, segundo a AFP, a autarca de Užice, Jelena Raković Radivojević, definiu aquele festival como uma “manifestação maravilhosa que une jovens” através de “músicas e danças que apagam as fronteiras e preconceitos”. Não tem, por isso, quaisquer fins políticos.

De acordo com o site do festival de Licidersko Srce, aquele certame ocorre desde 2009 e costuma ter lugar de 15 a 19 de agosto. “Cerca de mil crianças da Sérvia e do exterior, dos 10 aos 16 anos, participam no festival. O evento é frequentemente apoiado pelo Ministério da Cultura e Informação.”

Não é verdade que o vídeo que circula nas redes sociais seja representativo de uma marcha pela família promovida pelo governo sérvio. Ainda que seja real, está descontextualizado, sendo antes um vídeo que mostra um festival de dança infantil que ocorre anualmente na localidade da Sérvia, Užice.

