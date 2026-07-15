Circula nas redes sociais a teoria de que a cantora Taylor Swift, o ator Dwayne Johnson e o jogador de futebol Cristiano Ronaldo se juntaram para pagar o visto da mãe de Vozinha, o jogador de Cabo Verde que alcançou popularidade neste mundial de clubes.

“O futebol vai muito além das quatro linhas! Quando a história do jogador Vozinha, de Cabo Verde, e as dificuldades para sua mãe conseguir o visto de viagem vieram a público, grandes nomes se mobilizaram de uma forma linda”, pode ler-se na descrição de um reel no Facebook publicado nas últimas semanas. Continua o texto: “Taylor Swift, Dwayne Johnson e Cristiano Ronaldo mostraram que a empatia e o apoio mútuo são fundamentais, ajudando a garantir que a família estivesse presente no momento mais importante da carreira do atleta. Afinal, nenhuma mãe deveria ficar de fora das conquistas de um filho!”

O texto é apresentado sobre fotografias várias da cantora, do ator e dos jogadores de futebol (Cristiano e Vozinha). Na publicação, tal como em outras semelhantes, não há qualquer indicação de fonte da informação veiculada.

Não tem fonte porque a informação é falsa. Nenhum dos três artistas ou atletas mencionados fez qualquer tipo de pagamento ou interferência no processo de emissão do visto americano para a mãe do atleta cabo-verdiano. A informação não tem respaldo em nenhum órgão de comunicação social nem foi divulgada por nenhum dos intervenientes nas suas páginas oficiais.

De resto, a imprensa desportiva debruçou-se amplamente sobre o caso. O The Athletic, por exemplo, reportou sobre as dificuldades da mãe do jogador de Cabo Verde na obtenção do visto para viajar para os Estados Unidos. A ESPN avançou que o Departamento de Estado dos EUA tinha afirmado que não tinha qualquer registo de que ela alguma vez tivesse solicitado um visto, mas que estava a trabalhar para resolver a situação com as autoridades de Cabo Verde — algo que acabou por suceder. Mas em todas as notícias e reportagens sobre o tema, não há qualquer relato de uma participação de Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Dwayne Johnson ou qualquer outra figura no financiamento do visto.

Conclusão

O conteúdo que está a circular nas redes sociais foi inteiramente inventado, não há qualquer fonte fidedigna que comprove que Cristiano Ronaldo, Taylor Swift ou Dwayne Johnson financiaram o visto da mãe do jogador Vozinha.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.