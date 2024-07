Os Jogos Olímpicos arrancam já este mês de julho, no dia 26 de julho. Ainda assim, a festa de um dos pontos principais do desporto mundial começa algumas semanas antes, quando é acesa a tocha olímpica.

A tocha é um marco dos Jogos Olímpicos. É acesa no antigo local de Olímpia, em Atenas, alguns meses antes do arranque da competição. Depois, é transportada desde a Grécia até ao local onde se realizam os Jogos, neste caso, Paris.

Tratando-se de um episódio desta magnitude, acaba por ser também um evento propício para a criação e propagação de informações falsas. Nas redes sociais circula uma publicação com um vídeo que mostra o momento em que uma chama é acesa numa catedral e, de seguida, um fogo a ser disparado para o exterior. Num segundo momento do vídeo, aparece um espetáculo de pirotecnia. Na legenda da publicação pode ler-se: “A espetacular saída do fogo olímpico desde a catedral de Paris.”

Há vários problemas nesta publicação. Desde logo, não se trata da tocha olímpica, porque esta foi acesa a 16 de abril deste ano na Grécia, e não numa catedral francesa. Acresce que a tocha também não é acesa da forma que surge na publicação, ao ativar uma espécie de fogo de artifício. A chama é ateada com recurso à luz do sol e a um espelho cilíndrico. Fica portanto claro que não se trata da cerimónia onde é acesa a tocha olímpica.

O vídeo que surge na publicação também não foi filmado em França. Foi gravado numa igreja em Itália. Podemos encontrá-lo através de uma partilha no Twitter do padre Ronald Vierling.

A Florentine Easter tradition: “This year on 9th April 2023, at 11 o’clock, while the Cathedral’s bells are ringing furiously, a small rocket shaped as a dove or ‘colombina’ is lit on the main altar. It then goes flying along the wire stretching to the cart and sets fire to it,… https://t.co/wIAEQLOmZ1

— Father V (@father_rmv) April 10, 2023