Surgiram nas redes sociais vídeos e imagens com a explosão de uma aeronave que sugerem que os Estados Unidos (EUA) teriam sofrido uma pesada baixa na guerra contra o Irão no início de abril: a queda de um caça F-15.

De acordo com as publicações, a Guarda Revolucionária emitiu um comunicado oficial a declarar que tinha derrubado “um caça F-15 Eagle das Forças Armadas dos Estados Unidos”. “Segundo o comando militar iraniano, a aeronave teria violado o espaço aéreo do país nas proximidades da Ilha de Qeshm, uma zona estratégica situada no Estreito de Ormuz.”

Os iranianos assinalaram que o abate teria sido realizado por sistemas de defesa antiaérea do país, após “repetidas advertências” de incursão ilegal.

Ora, é verdade que um caça F-15 norte-americano foi abatido no início de abril. Aliás, a queda da aeronave levou a buscas por dois pilotos norte-americanos. Um deles foi imediatamente encontrado, enquanto outro ficou perdido nas montanhas do sul do Irão. Foi apenas resgatado 24 horas depois após uma sofisticada e complexa operação militar norte-americana.

Contudo, as imagens e vídeos que estão a ser difundidos nas publicações das redes sociais não estão associadas a este acidente. Estão disponíveis online desde o final de fevereiro — antes de o caça ter verdadeiramente caído.

O vídeo e frames do mesmo foram publicados originalmente na conta de YouTube Ignite Flux. Segundo a biografia disponível no YouTube, o canal dedica-se a “simular” quedas e acidentes de aeronaves. As imagens não são sequer reais — são feitas através de videojogos ou programas para o efeito.

No vídeo do YouTube, existe mesmo uma legenda que alerta que se trata de “conteúdo alterado ou sintético” e não é verdadeiro.

Conclusão

Apesar de um caça F-15 ter verdadeiramente caído perto da ilha iraniana de Qeshm no início de abril, o vídeo e as imagens que estão a ser associadas ao acidente não correspondem a esse momento. Foram partilhadas no final de fevereiro no canal de YouTube que divulga simulações de acidentes com aeronaves feitas através de programas para o efeito.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.