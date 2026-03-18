A guerra entre os Estados Unidos e Israel, e o Irão começou na madrugada de 28 de fevereiro, quando as forças armadas norte-americanas e israelitas atacaram de surpresa o Irão, o que resultou na morte do aiatola Ali Khamenei. O Irão retaliou e, desde então, o conflito tem escalado e já resultou em baixas para os três países envolvidos.

Desde então, começaram a surgir várias publicações nas redes sociais sobre o conflito, muitas delas a partilharem informação falsa ou descontextualizada. No Facebook e no Instagram, por exemplo, circula um vídeo que já teve milhares de interações, foi muito partilhado e que mostra um edifício alto em chamas no Dubai. De acordo com a publicação, trata-se da sede da CIA no Dubai, depois de ter sido atingida por um míssil iraniano.

É verdade que o Irão lançou drones e mísseis contra vários países, como Israel e países do Golfo, incluindo o Dubai, que optou por encerrar o aeroporto. Mas será que este vídeo mostra mesmo a sede da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos em chamas?

Caso um ataque do Irão tivesse atingido um edifício do estado norte-americano, já vários meios de comunicação social teriam noticiado o acontecimento, o que não aconteceu. Mas, além desta suspeita, o Observador analisou ainda um frame do vídeo para confirmar a sua origem: conclui-se que o vídeo é real e não foi gerado através de IA, mas uma pesquisa reversa mostra que as imagens não mostram o que a publicação alega.

Uma análise de um frame do vídeo na ferramenta Google Lens apresenta resultados para um vídeo gravado e publicado no YouTube em 2015, cujo título, traduzido para português, é “Grande incêndio em Sharjah, Emirados Árabes Unidos”.

Uma pesquisa pelo título do vídeo apresenta vários resultados, que confirmam que se trata de um incêndio que atingiu um prédio residencial de 24 andares no dia 1 de outubro de 2015, na cidade de Sarjah, um dos Emirados Árabes Unidos (tal como o Dubai), e que deixou 250 pessoas feridas, nada tendo que ver com a sede da CIA no Dubai.

Além disso, à agência Reuters, a CIA desmentiu que qualquer edifício tivesse sido atingido durante os ataques no Dubai.

Conclusão

É falso que o Irão tenha atingido a sede dos EUA no Dubai e que o vídeo partilhado mostre imagens do edifício em chamas. O vídeo é real, mas foi gravado em 2015 e mostra um incêndio que atingiu um prédio residencial em Sarjah, outro dos Emirados Árabes Unidos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.