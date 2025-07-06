A morte do jogador internacional português de futebol Diogo Jota e do seu irmão André Silva, na passada quinta-feira, tem levado a inúmeras publicações nas redes sociais e algumas falsas. É o caso deste vídeo em que se vê chegar uma carrinha de transporte e várias pessoas à espera, à beira da estrada, algumas ajoelhadas.

Sobre a imagem partilhada consta a frase: “A chegada do corpo de Jota depois do acidente de carro.” O vídeo mostra inúmeras pessoas em silêncio, algumas delas de joelhos, junto a uma estrada onde passa uma coluna de carros. É também possível ver um conjunto de padres à espera das urnas transportadas pela carrinha para uma celebração.

Existem vários elementos no vídeo que permitem ver que não se trata da situação referida, a começar precisamente pelo grupo de padres a usarem paramentos típicos da Igreja Ortodoxa oriental e não da Igreja Católica, a confissão religiosa em que foram celebradas as cerimónias fúnebres dos dois jogadores de futebol este sábado, em Gondomar.

Além disso, os carros na coluna não têm matrículas portuguesas e alguns trazem bandeiras ucranianas. É possível ainda ver que a urna que está dentro da carrinha está coberta também por uma bandeira da Ucrânia.

Numa pesquisa por estas imagens, no Google, o Observador chegou à conclusão de que se trata de um vídeo registado em junho passado, na cidade de Sokal, na Ucrânia, nas cerimónias fúnebres de um militar. O descritivo do vídeo, colocado na página da comunidade de Sokal no Facebook, diz tratar-se da chegada à Igreja de São Pedro e São Paulo, em Sokal, do corpo de um “herói morto” na guerra na Ucrânia .

As cerimónias fúnebres de Diogo Jota e André Silva realizaram-se esta sexta-feira e sábado, na cidade de Gondomar. Depois dos velórios de sexta-feira, os funerais dos dois jogadores de futebol que morreram num acidente de carro em Espanha decorreram este sábado na Igreja Matriz de Gondomar e no cemitério da cidade.

Conclusão

O vídeo que circula como sendo da chegada dos corpos de Diogo Jota e André Silva, depois do acidente de carro em que morreram em Espanha, foi registado no final de junho na Ucrânia. Diz respeito à cerimónia fúnebre de um homem que morreu na guerra que decorre no país desde fevereiro 2022.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.